Chiara Ferragni, quasi 380mila followers persi in due mesi

Dallo scoppio del "Pandoro gate" in poi, Chiara Ferragni avrebbe perso una media di circa 5mila followers al giorno sui social network. Nel solo mese di gennaio poi, ben 200mila utenti avrebbero deciso di non seguire più il suo profilo Instagram. Per una cifra complessiva che arriverebbe a quasi 380mila followers, includendo nel conteggio anche le statistiche dello scorso dicembre. Lo sostiene il sito web Bonusfinder Italia analizzando il seguito del profilo Instagram della più celebre influencer italiana negli ultimi dodici mesi. Dopo l'esplosione del "caso" delle vendite del pandoro Balocco per scopi di beneficenza, la trentaseienne cremonese è stata indagata per truffa aggravata anche in relazione alle iniziative di beneficenza legate alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi e alle bambole Trudi.

Nelle scorse settimane Ferragni ha poi assistito al defilarsi di diversi sponsor, i quali hanno deciso di interrompere gli accordi commerciali precedentemente sottoscritti. Ma la vicenda avrebbe avuto ripercussioni anche sui suoi canali social, che vantano circa 29 milioni di seguaci: sempre secondo quanto si evince dall'indagine condotta da Bonusfinder, la multa da un milione di euro elevata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e i successivi risvolti avrebbero infatti inciso anche sulle piattaforme social di Ferragni.

Nella settimana successiva al verdetto dell'Antitrust (11 dicembre – 19 dicembre 2023) il profilo Instagram dell’influencer avrebbe infatti registrato un calo di oltre 57mila followers. Il trend si sarebbe ulteriormente accentuato nei sette giorni seguenti, con oltre 104mila persone che hanno lasciato la sua pagina. Il mese di dicembre si è quindi concluso per lei con una perdita totale di oltre 160mila seguaci. Ciò si sarebbe tradotto in una perdita media giornaliera di oltre 5mila followers per tutto il mese di dicembre e in una potenziale perdita di entrate di 723 euro provenienti da nuovi followers.

Nonostante gli sforzi dell'imprenditrice digitale nel limitare i danni, il trend non sembrerebbe esser stato invertito. Lo scorso gennaio 201mila utenti Instagram hanno a quanto pare optato per rimuovere il "follow" dal suo profilo, pari a una perdita media giornaliera di oltre 6mila followers e a una potenziale perdita di entrate di 896 euro. E nemmeno nella prima settimana di questo mese la tendenza sembrerebbe mostrare segni di rallentamento: Ferragni avrebbe infatti perso oltre 16mila followers. Questa tendenza al ribasso rappresenta non solo una sfida per il brand personale dell'influencer, ma solleva anche domande sulle dinamiche di popolarità e influenza nel mondo digitale. Soprattutto per quanto riguarda le potenziali conseguenze economiche di eventi mediatici e giudiziari, per un terreno che appare ad oggi esplorato solo in minima parte.