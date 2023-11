Scuole superiori, la classifica: ecco le migliori d'Italia città per città

Lo scettro di migliore scuola d'Italia spetta quest'anno al liceo scientifico delle scienze applicate "Nervi-Ferrari" di Morbegno, in provincia di Sondrio. Il primo posto è andato, a sorpresa, a un istituto scolastico di periferia che ha sbaragliato la folta concorrenza nella tradizionale classifica redatta da Eduscopio, un portale della Fondazione Agnelli che monitora gli istituti scolastici di formazione secondaria, misurandone la qualità attraverso un valore oggettivo, quali i risultati degli esami universitari degli allievi. Sono dieci anni che la Fondazione pubblica la mappa interattiva riportando ogni volta gli oscillamenti sulla qualità dell'offerta formativa garantita dalle diverse scuole italiane.

I dati

Nel 2023, lo staff di Eduscopio ha fatto ricerche su un milione 326mila studenti che si sono diplomati in 7.850 scuole italiane. Gli anni scolastici di riferimento sono tre: 2017-18, 2018-19 e 2019-20. Si tratta, comunque, di verifiche condizionate inevitabilmente dalle chiusure forzate per il Covid-19 e, soprattutto, dall'anomalo svolgimento dell'esame di maturità, che ha previsto solo la prova orale. L'incremento di immatricolazioni universitarie non è coinciso con un migliore profitto scolastico, anzi. Nell'ultimo periodo è cresciuta la percentuale di studenti che non sono riusciti a superare nessun esame al primo anno di università. Nel 2020 il 18,8% degli iscritti ha mantenuto immacolato il libretto universitario, facendo alzare la media degli anni precedenti (il 16% per i diplomati del 2019, il 14,1% per quelli del 2018 e 13,9% per quelli del 2017).

Le migliori scuole di Milano e provincia

Eduscopio ha in ogni caso tirato fuori la solita classifica finale. A Milano, ecco la classifica dei primi sei licei classici:

Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo Giovanni Berchet Sacro Cuore (paritario) Alexis Carrel (partitario) Giosuè Carducci Primo Levi

la classifica dei licei linguistici è la seguente:

Civico Manzoni (paritario) Maria Consolatrice (paritario) Setti Carraro-Dalla Chiesa Carlo Tenca Virgilio Giulio Natta

Fra i licei scientifici spiccano ai primi posti:

Alessandro Volta Leonardo Da Vinci Sacro Cuore (paritaria) Vittorio Veneto Elio Vittorini Leonardo Da Vini di Cologno Monzese

Per l'indirizzo Scienze applicate i primi sei posti sono andati a:

Istituto Comunità ebraica (paritario) Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (paritario) Sant'Ambrogio (paritario) Giacomo Feltrinelli Enrico Mattei di San Donato Milanese James Clerk Maxwell

Per l'indirizzo Scienze umane i migliori istituti sono:

Maria Ausiliatrice (paritario) Virgilio Bertrand Russell Carlo Tenca Federico Pareta Ernesto Breda di Stesto San Giovanni (partitario)

Per Scienze umane opzione Economico-sociale:

Virgilio Carlo Tenca Erasmo da Rotterdam di Bollate Fabio Besta Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni Gaetana Agnesi

Gli Istituti tecnici economici più funzionali di Milano sono:

Alessandro Manzoni (paritario) Nicola Moreschi Maria Consolatrice (paritario) Falcone-Righi Leonardo Da Vinci di Cologno Monzese Primo Levi di Bollate

La classifica della Capitale

A Roma, invece, la classifica dei primi sei licei classici vede diversi cambiamenti rispetto all'anno precendente:

Ennio Quirino Visconti Terenzio Mamiani Vittorio Emanuele II Francesco Vivola Giulio Cesare Torquato Tasso

I licei linguistici ai primi posti sono:

Edoardo Amaldi Renzo Levi-Comunità ebraica (paritario) Cornelio Tacito Bertrand Russell Virgilio Eugenio Montale

Per i licei scientifici una conferma al primo posto:

Augusto Righi Cavour Giovanni Battista Morgagni Amedeo Avogadro Aristolele Giuseppe Peano

La classifica dei licei a indirizzo Scienze applicate è:

Isaac Newton Antonio Labriola Giuseppe Peano Di Vittorio-Lattanzio Giorgi-Woolf Azzarita

Scienze umane vede il podio praticamente immutato:

Giordano Bruno Eugenio Montale Margherita di Savoia Vittoria Colonna Benedetto da Norcia Anco Marzio

La classifica di Scienze umane con opzione Economico-sociale ha subito, invece, più di uno scossone:

Vittorio Gassmann Margherita di Savoia Leonardo Da Vinci Giordano Bruno Giosuè Carducci Gelasio Catetani

Infine, gli Istituti tecnici economici migliori a Roma sono:

Livia Bottardi Cristoforo Colombo Lucio Lombardo Radice Paolo Toscanelli Di Vittorio-Lattanzio Leonardo Da Vinci

Gli istituti scolastici che primeggiano a Bologna, Firenze e Napoli

A Bologna i migliori licei classici sono:

Luigi Galvani Marco Minghetti

La classifica dei licei linguistici della città felsinea è la seguente:

Ettore Maiorana di San Lazzaro Niccolò Copernico Keynes di Castel Maggiore Luigi Galvani Leonardo Da Vinci Malpighi (paritario)

I licei scientifici che primeggiano sono:

Niccolò Copernico Luigi Galvani Enrico Fermi Augusto Righi Keynes di Castel Maggiore Leonardo Da Vinci di Casalecchio

Per l'indirizzo Scienze applicate si piazzano:

Keynes di Castel Maggiore Malpighi (paritario) Augusto Righi Niccolò Copernico Albert Bruce Sabin Enrico Fermi

Scienze umane ha solo quattro istituti in classifica:

Enrico Mattei di San Lazzaro Laura Bassi Albert Bruce Sabin Leonardo Da Vinci di Casalecchio

Cinque invece le scuole a indirizzo Scienze umane con opzione Economico-sociale:

Leonardo Da Vinci di Casalecchio Enrico Mattei di San Lazzaro Laura Bassi Albert Bruce Sabin San Luigi (paritario)

Per gli Istituti tecnici economici la classifica è la seguente:

Crescenzi-Pacinotti-Sirani Arrigo-Serpieri Belluzzi-Fioravanti Ettore Maiorana di San Lazzaro Aldini Valeriani Beata Vergone di San Luca (paritario)

A Firenze, pochi cambiamenti nella classifica dei migliori licei classici rispetto allo scorso anno:

Michelangiolo Galileo Alberti-Dante Santissima Annunziata Niccolò Machiavelli Santa Maria degli Angeli (paritaria)

Il top dei licei linguistici è:

Niccolò Machiavelli Giovanni Pascoli Russel-Newton di Scandicci Piero Calamandrei di Stesto Fiorentino Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli Giuseppe Peano

I primi sei licei scientifici sono:

Niccolò Machiavelli Leonardo Da Vinci Guido Castelnuovo Antonio Gramsci Niccolò Rodolico Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli

Per Scienze applicate ecco i migliori istituti:

Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli Guido Castelnuovo Leonardo Da Vinci Niccolò Rodolico Russell-Newton di Scadicci Antonio Gramsci

Scienze umane, invece, ha la seguente classifica:

Niccolò Machiavelli Giovanni Pascoli Anna Maria Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino Galileo Galilei Morante-Ginori Conti

Lo specifico indirizzo con opzione Economico-sociale ha tra i primi sei istituti:

Russell-Newton di Scandicci Niccolò Machiavelli Giovanni Pascoli istituto salesiano dell'Immacolata (paritario) Cavour-Pacinotti (paritario) Piero Calamandrei (paritario)

Gli Istituti tecnici economici di Firenze ai primi sei posti sono:

Galileo Galilei Russell-Newton di Scandicci Salvemini-Duca D'Aosta Giuseppe Peano Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli Marco Polo

A Napoli, in chiusura, la classifica dei licei classici è stata ridisegnata rispetto al 2022. Ecco i primi sei istituti:

Convitto Vittorio Emanuele II Jacopo Sannazzaro Umberto I Vittorio Emanuele II Adolfo Pansini Quinto Orazio Flacco

I licei linguistici migliori, invece, sono:

Carlo Urbani di San Giorgio a Cremano Pimentel Fonseca Quinto Orazio Flacco Suor Orsola Benincasa (paritario) Gian Battista Vico Pagano-Bernini

Per quanto riguara i licei scientifici cittadini ecco i primi sei:

Giuseppe Mercalli Gian Battista Vico Convitto Vittorio Emanuele II Arturo Labriola Leon Battista Alberti Pimentel Fonseca

L'indirizzo Scienze applicate vede una classifica completamente diversa rispetto allo scorso anno:

Pimentel Fonseca Renato Caccioppoli Galileo Galilei Carlo Urbani di San Giorgio a Cremano Francesco saverio Nitti Mahatma Ghandi di Casoria

Scienze umane ha la seguente classifica:

Galileo Galilei Pimentel Fonseca Comenio Elsa Morante Don Lorenzo Milani Quinto Orazio Flacco

Scienze umane con opzione Economico-sociale ai primi sei posti ha i seguentti istituti:

Pasquale Villari Comenio Antonio Genovesi Don Lorenzo Milani Artemisia Gentileschi Mahatma Ghandi di Casoria

In ultimo, gli Istituti tecnici economici migliori di Napoli sono: