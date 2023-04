Colpito dal dischetto in pieno petto: grave giocatore di hockey di 10 anni

Un giovanissimo giocatore di hockey, 10 anni, si trova ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito al petto durante una partita. Stando a quanto riporta il sito d'informazione VideoBolzano33 il bimbo ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Le sue condizioni sono critiche ed è costantemente monitorato dal personale sanitario dell'ospedale San Maurizio di Bolzano.

L'incidente

Il drammatico episodio risale a ieri pomeriggio, domenica 16 aprile. Secondo le ricostruzioni riportate dai vari media locali, il giovanissimo giocatore, in forza all'under 12 del Foxes Academy di Bolzano, è stato colpito al petto durante un'azione di gioco. Nella fattispecie, il bimbo stava giocando assieme ai compagni di squadra contro l'Hockey Club Lana quando, al termine della partita, si è accasciato sul ghiaccio. Nel giro di pochi secondi si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ed il piccolo è stato trasportato al San Maurizio in codice rosso.

Come sta il giovane giocatore di hockey

Le condizioni del bimbo sono state definite "serie". Il colpo subito al petto gli avrebbe procurato un arresto cardiocircolatorio. Stando a quanto apprende l'Ansa, il piccolo è statosottoposto a ipotermia terapeutica, una procedura con la quale viene ridotta la temperatura del corpo al fine di minimizzare, o quanto meno ridurre, i danni al cervello. Il personale sanitario della struttura, assicura il quotidiano online ilDolomiti.it, è al lavoro per garantire al paziente tutte le cure necessarie.

Le reazioni