Fabrizio Corona, Lorenzo Pellegrini gli chiede 100mila euro: l'accusa di diffamazione

Il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini ha chiesto un risarcimento di 100mila euro a Fabrizio Corona nell'ambito di un'indagine condotta dalla procura della Repubblica di Roma per il reato di diffamazione: a depositare la richiesta in tribunale per conto del suo assistito è stato l'avvocato Federico Olivo.

I fatti contestati all'ex re dei paparazzi risalgono allo scorso 30 ottobre 2023, quando su Dillingernews fu pubblicata la notizia secondo la quale l'allora capitano giallorosso sarebbe stato denunciato per stalking da una presunta escort, accusa per cui si annunciava addirittura l'esistenza di un fascicolo. Inevitabilmente la news sollevò un polverone, che costrinse Pellegrini a intervenire per difendersi pubblicamente e dichiararsi estraneo ai fatti contestatigli, annunciando al contempo che si sarebbe tutelato in ogni modo dal punto di vista legale.

La reazione del calciatore della Roma non fermò Corona, che anzi rilanciò le accuse: il giorno dopo, infatti, fu caricata sul sito un'intervista fatta proprio alla principale accusatrice, un resoconto che non fece altro che far deflagrare il caso con ancora maggior violenza. Le indagini sulla vicenda ebbero un importante sviluppo nel giugno del 2024, per via di una serie di dati acquisiti anche grazie ai tabulati telefonici. Sulla base delle riscontranze emerse, gli inquirenti furono in grado di comprendere che quelle nei confronti del capitano giallorosso erano accuse infondate, e che lui e la presunta escort non si sarebbero neppure mai conosciuti.

A questo punto, pertanto, l'accusatrice di Pellegrini fu indagata per calunnia e diffamazione, mentre a Fabrizio Corona fu contestato il reato di diffamazione. Ciò considerato, nel mese di novembre dello stesso anno decadde l'ipotesi di reato di stalking ai danni del calciatore della Roma. Nel mese di settembre dello scorso anno, la donna di origini romene fu rinviata a giudizio.

Lorenzo Pellegrini si è

quindi costituito parte civile, incaricando il suo avvocato di depositare una richiesta di risarcimento danni pari a 100mila euro. L'appuntamento in tribunale per l'udienza preliminare è in calendario il prossimo 17 marzo.