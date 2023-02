Un corso per le videoinchieste del futuro: la nuova masterclass della Newsroom Academy

Si dice che il giornalismo sia morto. Forse. Certamente non sta molto bene. Che fare, dunque? Noi di ilGiornale.it e InsideOver ce lo siamo chiesti e la risposta è tutta dentro la nostra Newsroom Academy, la scuola nata in seno a ilGiornale.it e InsideOver destinata a chi vuole entrare nel mondo del giornalismo.

Pensata dai nostri giornalisti per i giornalisti di domani, la Newsroom Academy è dedicata ad aspiranti reporter, fotografi, giornalisti investigativi che qui imparano il mestiere sul campo, seguiti da professionisti quotati, il tutto all'interno di una redazione.

Dai corsi di fotografia tenuti da vincitori del prestigioso premio World Press Photo del calibro di Ivo Saglietti, Antonio Faccilongo, Marco Gualazzini alla masterclass in reportage del pluripremiato Daniele Bellocchio, fino al corso di giornalismo investigativo con Gianluca Zanella. Per tutti questi corsi il valore aggiunto è stata la possibilità di pubblicare subito il proprio lavoro e, per i più talentuosi, di iniziare una collaborazione con InsideOver e ilGiornale.it. Un'occasione unica per entrare nel mondo del giornalismo dalla porta principale.

Dopo l'ultimo corso sul giornalismo d’inchiesta - che ha già permesso a una delle partecipanti di pubblicare la propria inchiesta - continua la missione dell'Academy di formare i nuovi talenti del giornalismo investigativo, questa volta con focus sulla videoinchiesta. La masterclass di Alessandro Politi in programma per il 2023 è infatti stata ideata per chi vuole diventare giornalista investigativo in ambito televisivo e web. Un corso intensivo durante il quale i partecipanti incontreranno il gotha del giornalismo italiano: Milena Gabanelli, Peter Gomez, Gianluigi Nuzzi, Claudio Brachino, Davide Parenti, per citarne solo alcuni. A supervisionare e seguire passo passo i futuri giornalisti è Alessandro Politi, volto noto del giornalismo d’inchiesta undercover, inviato dal 2015 al 2021 de Le Iene e dal settembre 2021 nella squadra del programma di Rai1 Storie Italiane.

Nove lezioni, per un totale di 60 ore tenute in presenza dal 29 aprile al 24 giugno 2023 presso la redazione de ilGiornale.it in via Gaetano Negri 4, a Milano, con due obiettivi: fornire strumenti concreti per realizzare una propria inchiesta dando allo stesso tempo l’opportunità ai corsisti di pubblicarla subito su una testata nazionale.

Oltre all’inchiesta che realizzeranno nel corso della masterclass, i partecipanti potranno presentare un altro progetto d’inchiesta. Quello che verrà giudicato più meritevole, verrà integralmente finanziato.

Perché scegliere la masterclass di video-giornalismo investigativo

Giornalisti, conduttori, autori, capiprogetto, inviati, professionisti e personaggi di programmi quali Report, Le Iene, Piazzapulita a Quarto Grado, Striscia la Notizia, Porta a Porta e tanti altri: i partecipanti potranno incontrare, confrontarsi, imparare dai protagonisti che hanno fatto la storia del giornalismo televisivo d’inchiesta in Italia, per la prima volta insieme in un unico corso. Gli aspiranti giornalisti investigativi potranno fare domande, interloquire, confrontarsi con chi fa inchieste stando davanti alla telecamera e con chi ne permette la realizzazione stando invece "dietro le quinte". Con loro i partecipanti potranno scoprire segreti, tecniche, trucchi di un mestiere affascinante e complesso ma che forse, dopo tutto, non è così inavvicinabile come potrebbe sembrare.

Da dove nasce l’idea di un’inchiesta a come “si allena” il fiuto per la pista giusta, alle indagini sul campo e al delicato rapporto con gli informatori, alle implicazioni legali e agli strumenti di registrazione e videoregistrazione occulta, fino alla produzione e alla pubblicazione-messa in onda. Tutto questo e molto altro verrà analizzato nel corso della masterclass: un programma fitto di ospiti con i quali si toccheranno i numerosi e delicati aspetti che chi vuole fare il video giornalista deve assolutamente conoscere.

Insomma, una chance unica per conoscere, da vicino e in presenza, i protagonisti delle grandi inchieste italiane e internazionali, per apprendere metodo e tecniche dai big, per mettersi subito alla prova realizzando una propria inchiesta, sotto la supervisione del docente e della redazione, e proponendo una ulteriore inchiesta che potrebbe essere finanziata. Perché The Newsroom Academy Academy non solo crede ai sogni, ma li realizza.