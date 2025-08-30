“È il minimo da chiedere…”. La protesta degli artisti pro Pal a Venezia

Sono circa 5mila le persone che si sono unite al corteo pro Palestina durante la Mostra del Cinema di Venezia. Tra loro anche Emanuela Fanelli, conduttrice dell'evento, e numerosi altri volti noti. Nel pomeriggio è arrivata al Lido di Venezia, al molto santa Maria Elisabetta, una nave con 700 persone partita da Marghera per partecipare al corteo, che inevitabilmente, come accade nella maggior parte di questi casi, si è trasformato in una manifestazione anti-governativa. Anche questo, forse, all'insaputa dei partecipanti.

" Le voci sono unite per dire stop al genocidio e per denunciare le complicità internazionali. Le dichiarazioni degli Usa dopo che è stata dichiarata la volontà di occupare Gaza via terra sono emblematiche, come emblematico è l'atteggiamento del nostro governo. Meloni che fa proclami che dicono 'io non urlo slogan ma salvo i bambinì, peccato che da questo Paese continuano a essere vendute armi in Israele per essere scagliate contro il popolo palestinese ", ha dichiarato la portavoce del comitato Venice4Palestine, Martina Vergnano. Sono stati avvistati l'attrice Tecla Insolia, il fumettista Zerocalcare, l'attore Roberto Zibetti, l'attrice Donatella Finocchiaro, la regista Laura Poitras e l'attrice Ottavia Piccolo. " Non c'è nessuna discriminazione per l'etnia, ma è il minimo da chiedere per chi sostiene attivamente e pubblicamente il genocidio ", ha dichiarato Tecla Insolia, a Venezia con il film Amata di Elisa Amoruso a propostio della richiesta di ritirare l'invito alla mostra agli attori Gal Gadot e Gerard Butler.

Per rimarcare il carattere politico della manifestazione con gli artisti sono intervenuti anche i politici come Nichi Vendola, di Avs, che ha parlato a margine con i cronisti: " È giusto e sacrosanto che nei giorni del festival internazionale del cinema di Venezia, il mondo dell'arte, della cultura e della bellezza si ribelli insieme ai cittadini veneziani e ai giovani di tutta Italia contro lo scempio dell'umanità che in corso in queste ore a Gaza ".

A corteo praticamente finito, un gruppetto di manifestanti ha provato addella polizia per avvicinarsi via spiaggia al red carpet della Mostra del cinema: sono stati fermati dalle forze dell'ordine.