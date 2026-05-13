Cyber-sicurezza: Polizia e Istituzioni a confronto sulla sovranità digitale

La difesa dello spazio cibernetico e la tutela dei minori dalle derive del web si confermano al centro dell'agenda istituzionale. Venerdì 15 maggio, presso l’Aula Magna della Questura di Pavia, la Segreteria provinciale della Fsp Polizia ha promosso un vertice di alto profilo strategico dal titolo “CyberSicurezza: tra haters e opportunità per le nuove generazioni”. L’iniziativa, che coinvolge i vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e rappresentanti del Governo, si pone l’obiettivo di analizzare le criticità di un ecosistema digitale in costante mutamento e la necessità di una risposta statale coordinata.

L’apertura dei lavori è affidata a un videomessaggio del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il contributo del titolare del Viminale sottolinea la rilevanza che il contrasto ai reati informatici riveste per l’ordine pubblico e la tenuta sociale. A rappresentare il Governo nel merito del confronto sarà il sottosegretario Nicola Molteni, la cui presenza ribadisce l’impegno dell’esecutivo nel rafforzamento degli strumenti normativi e operativi a presidio della rete. Il dibattito istituzionale vedrà la partecipazione del vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio, e di Paola Chiesa, componente della Commissione Difesa alla Camera, insieme alle massime autorità territoriali. La tavola rotonda, moderata dalla giornalista Paola Fucilieri, entrerà nel vivo delle dinamiche tecniche con gli interventi di Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, e di Marco Valerio Cervellini, capo della Divisione Awareness dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

L’evento mira a delineare un nuovo paradigma di Polizia proattiva. Daniela Iovine, segretario provinciale Fsp Pavia, evidenzia come l’istituzione non debba limitarsi alla sola vigilanza, ma debba porsi come garante di una cultura della legalità digitale, fornendo ai giovani gli strumenti critici per identificare le insidie del web. La responsabilità delle azioni online e la fine del mito dell’impunità dietro lo schermo sono i pilastri di questa azione di sensibilizzazione, volta a trasformare la rete da luogo di aggressione in spazio di opportunità. Le conclusioni della giornata saranno affidate al segretario generale Fsp, Valter Mazzetti, e al segretario regionale Gaetano Marrone. “La Cybersicurezza è l’ultima frontiera nella sfida che dobbiamo affrontare come apparati istituzionali per garantire la legalità, ma anche per fornire a ciascuno, soprattutto i più giovani, gli strumenti per vivere in sicurezza un universo ricco di risorse ma anche di pericoli.

Siamo dunque molto contenti di questa occasione di approfondimento così importante, per la quale dobbiamo ringraziare professionisti e personalità che interverranno fornendo un contributo del massimo livello”, ha dichiarato Mazzetti.