Ciabatte, pantaloncini da spiaggia e torso nudo: così il migrante se ne infischia delle regole

Degrado e violenza sono diventate parte integrante delle nostre città. Mentre la sinistra racconta che quella degli italiani, d'altronde, non è altro che una percezione, le segnalazioni di comportamenti al di là del buon senso e della ragionevolezza, per non parlare dei veri e propri reati, si moltiplicano. L'estate, poi, è foriera di comportamenti borderline, come testimonia il video condiviso anche dal ministro Matteo Salvini e che ritrae un giovanissimo "maranza", ossia un ragazzo di origine straniera, che sfida le autorità e si rinfresca in una fontana di Jesolo con tanto di gonfiabile.

" Quando sei un maranza e sei a Jesolo e trovi una fontana simile a quella di Riccione ", recita la scritta in sovrimpressione del video, che ritrae il giovanotto che, incurante di ogni divieto e di ogni annotazione di buon senso, entra con tanto di ciabatte all'interno della vasca in marmo. A giudicare dalle luci calde, è il tramonto e come si vede nelle immagini ci sono numerose persone che si rilassano sulle panchine della piazza in cui è collocata la fontana. Molti sono anziani con bambini piccoli, evidentemente in cerca di qualche momento di fresco nella calura di questi giorni. Ma il "maranza", che se ne frega di tutto, lancia così la sfida agli italiani.

Torso nudo, pantaloncini da spiaggia, cappellino e ciabatte di plastica, il giovane inforca il gonfiabile giallo ed entra nella fontana di piazza Brescia, uno dei simboli della città, che di recente è stata ristrutturata al costo di 130mila euro. Il sindaco Christofer De Zotti ha già predisposto ogni accertamento utile per identificare il "maranza" ma la situazione preoccupa, e non poco, i cittadini della località balneare veneta. Gruppi di giovanissimi composti da elementi come questo sono sempre più frequenti in città e quando fanno branco sono ancora più pericolosi: bullizzano e vandalizzano senza ritegno, costringendo i cittadini a stare zitti per paura.