"Discriminate perché omosex". I giudici condannano il sindaco, lui fa ricorso

Due dipendenti che si erano unite col rito civile furono sostituite nelle loro mansioni. Una discriminazione perché omosessuali, per la Corte d'appello di Brescia che ha ribaltato la sentenza di primo grado e condannato il sindaco di Calcinato (Brescia), Nicoletta Maestri, il suo vice Mirco Cinquetti e l'assessore alla Polizia Locale Stefano Vergano. I tre sono stati condannati per "il carattere discriminatorio della loro condotta nei confronti di Federica Lombardo e Luisa Zampiceni, rispettivamente ex responsabile dell'ufficio tecnico ed ex comandante della polizia locale dello stesso comune bresciano. Entrambe erano state sostituite nel 2021 dopo che si erano sposate nel 2020.

La condanna

" Una rotazione mai fatta prima e, neppure dopo, con un atteggiamento discriminante - scrivono i giudici in sentenza - che non viene fatta subito nel 2020 per non creare sospetti ". Nello stesso periodo " il Comune - si legge ancora - inizia un atteggiamento discriminatorio anche nei confronti del suo ormai ex comandante Zampiceni, modificando ad hoc la convenzione stipulata dai comuni di Calcinato, Lonato e Bedizzole che sono in convenzione di servizio costringendola di fatto a dimettersi ".

Il ricorso in Cassazione