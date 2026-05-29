Docenti picchiati a Parma, indagati e perquisiti i tre studenti

I tre ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino ad un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni: hanno 17, 16 e 15 anni.Al più giovane la Procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace. Nei giorni scorsi le abitazioni dei giovani sono state perquisite dalla polizia che ha sequestrato i cellulari e l'abbigliamento indossato il giorno della rissa.
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