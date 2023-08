"Gli uffici del Comune...". Il sospetto sui writer della Galleria di Milano

Dopo l'iniziale choc nel vedere uno dei simboli di Milano deturpato e vandalizzato, ora è tempo delle riflessioni. Il sindaco di Milano, a oltre 12 ore dai fatti, ancora tace sul fatto: nessuna condanna e nessuna dichiarazione da parte del primo cittadino, che ha scelto l'incomprensibile via del silenzio. Tutto questo mentre i consiglieri bi-partisan alzano la voce e chiedono pene esemplari. L'atto vandalico sul frontone della Galleria Vittorio Emanuele II sembra aver smosso le coscienze e aperto gli occhi davanti alla deriva assunta dalla città, che ha preso una china pericolosissima.

Occorre intervenire ora per evitare che la situazione degeneri e diventi incontrollabile più di quanto già non lo è e anche la sinistra sembra essersene resa conto. " Faremo di tutto perché le forze dell'ordine prendano questi teppisti, che devono avere una lezione che si ricorderanno per tutta la vita, a base di carcere, multa e servizi sociali a favore di disabili e anziani. E se minorenni, che paghino mamma e papà, evidentemente un pò distratti ", ha detto il ministro Matteo Salvini.

" Il vergognoso graffito sulla sommità della galleria Vittorio Emanuele II è un attacco al cuore di Milano, non solo per il gesto vandalico ma per l’assoluta facilità con la quale i writers sono riusciti a salire in quel punto senza che nessuno riuscisse a fermarli. Il dubbio che siano passati attraverso gli uffici comunali è molto forte, dunque mi chiedo: come è stato possibile? ", dice Silvia Sardone europarlamentare della Lega, consigliere comunale a Milano e commissario di partito a Milano. È forse la facilità d'azione l'elemento più forte in questa vicenda perché, come giustamente fa notare l'esponente leghista, " avrebbe potuto esserci anche un terrorista. La sicurezza, persino in centro, è inesistente ".

Il consigliere regionale del Pd, Carmela Rozza, già assessore ai Lavori pubblici del comune di Milano, definisce l'atto " un'offesa a tutti i milanesi, un gesto gravissimo di inciviltà e una mancanza di rispetto totale per un bene comune che appartiene a tutta la città ". L'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, assicura che " l'amministrazione è al lavoro individuare le modalità per togliere le scritte nel più breve tempo possibile e restituire il monumento pulito ai milanesi " e che la polizia sta indagando ma ora sono in tanti a pretendere che i costi di pulizia non ricadano sulla collettività e che, quindi, il Comune si costituisca parte civile.