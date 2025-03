Ha vinto 88 milioni al Superenalotto. Ma arrivano i guai con la (quasi) ex moglie

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo tante ricerché è stata resa nota l'identità del vincitore degli oltre 88 milioni di euro vinti al primo Superenalotto del 2025 con un biglietto acquistato a Roma, sulla Giustiniana. Si tratta di un 51enne originario di Napoli che avrebbe fatto volentieri a meno di tanta pubblicità.

La scoperta

Dopo che la dea bendata lo aveva baciato con una vincita non indifferente, l'uomo aveva provato a nasconderla alla moglie, un 'estetista di Rovigo di 45 anni da cui si stava separando, ma non c'è riuscito. La donna ne è venuta a conoscenza " grazie ad alcuni messaggi inviati dall'uomo alla sorella dove annunciava la fortunatissima vincita " ed ha subito agito e tramite i suoi avvocati nella causa di separazione e ora rivendica la metà della vincita, 44 milioni di euro, o in alternativa un vitalizio di mantenimento, come ha confermato l'avvocato della donna.

Nella richiesta fatto dagli avvocato è stato rilevato che la vincita è stata ottenuta quando i coniugi erano ancora sposati e in regime di comunione dei beni: quindi la somma rientra nel patrimonio comune e deve essere divisa al 50%. Secondo la Cassazione, infatti, le vincite delle lotterie e dei giochi nazionali rientrano nella comunione legale dei coniugi anche se la giocata è stata effettuata con il denaro personale di uno dei due.

La separazione