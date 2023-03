Ancora gli eco cretini: vandalizzata la statua davanti al duomo di Milano

Vernice sul monumento equestre a Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo. Questa mattina l'ennesimo assalto a un monumento, stavolta nel cuore della città. Ad assaltare la statua, ancora una volta, gli ecovandali di Ultima generazione. I volti, ormai, sono quelli noti: gli stessi che qualche settimana fa hanno imbrattato la statua di Cattelan in piazza della Borsa di domenica mattina.

Stamattina hanno osato di più e, armati di estintore modificato, hanno spruzzato la vernice gialla sul monumento simbolo di piazza del Duomo, quello eretto nel cuore di Milano nel 1896. Non possono esserci ragioni valide per un simile gesto, che sfregia il cuore di Milano con della vernice che, per quanto removibile, costringe a interventi di pulizia a carico dei cittadini. Ma nelle intenzioni dei vandali, ancora una volta il gesto dovrebbe servire a sensibilizzare sul cambiamento climatico e sulla necessità di eliminare completamente l'impiego dei combustibili fossili.