eDreams multata dall'Antitrust per pratiche commerciali ingannevoli: la piattaforma deve pagare 9 milioni

L'Antitrust ha deciso di multare l'agenzia di viaggi online eDreams per un totale di 9 milioni di euro. La piattaforma è stata accusata di pratiche commerciali ingannevoli, mirate a spingere i propri utenti ad aderire al servizio a pagamento eDreams Prime. Non ci sarebbe stata chiarezza nelle azioni messe in campo dalla piattaforma per convincere i consumatori a effettuare l'abbonamento. Si parla piuttosto di una pratica aggressiva.

Da qui la sanzione da 9 milioni di euro che le società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. saranno tenute a pagare. L'Autorità punta il dito sui dark patterns, ossia su quegli elementi grafici e quei messaggi impiegati nel tentativo di influenzare le decisioni dei consumatori provocando un senso di urgenza. Tutto ciò sarebbe stato fatto per convincere gli utenti ad aderire all'abbonamento Prime. Secondo le accuse, eDreams avrebbe attuato conti alla rovescia, messaggi di avviso in cui si parlava di poche offerte disponibili, e comunicazioni poco chiare sui vantaggi.

Sarebbero stati rilevati anche sconti ingannevoli. Non solo, sono stati rilevati dei problemi anche nell'applicazione del cosiddetto periodo di prova gratuita: chi tentava di attivarlo senza avere i requisiti riusciva comunque a procedere per poi ritrovarsi con l'addebito del costo annuale dell'abbonamento senza ricevere alcuna comunicazione preventiva.

L'Antitrust ha pertanto rilevato importanti violazioni del Codice del consumo, cosa che ha portato a una sanzione iniziale di 6 milioni di euro.

A questa cifra si sono poi aggiunti altri 3 milioni di euro poiché è stato riscontrato anche un evidente ostacolo all'esercizio del diritto di recesso. La piattaforma, infatti, avrebbe reso poco chiara la procedura necessaria per abbandonare il programma Prime. In totale, dunque, eDreams dovrà pagare 9 milioni di euro.