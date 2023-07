"Il violentatore sei tu". I manifesti choc delle femministe contro La Russa

Blitz notturno per le attiviste di Non una di meno, che hanno affisso alcuni poster sotto i locali e lo studio legale dei La Russa, a Milano. Identici manifesti sono stati incollati anche nei pressi dell'Apophis club di via Merlo, la discoteca nella quale la ragazza che ha denunciato per stupro Leonardo Apache La Russa lo ha incontrato. " El violador eres tu. Gli stupratori siete voi ", si legge nei poster rivendicati dall'associazione femminista. Nei poster è stata riprodotta l'immagine del presidente del Senato, Ignazio La Russa, insieme a suo figlio, i cui occhi sono stati coperti dalle scritte.

" La Russa padre e La Russa jr: i violadores siete voi. Vogliamo cacciare La Russa da ogni incarico pubblico, vogliamo chiusi i locali della famiglia e lo studio legale su cui si fonda il loro potere economico e politico, vogliamo requisiti i loro soldi affinché siano devoluti ai centri antiviolenza ", si legge in una nota con la quale il movimento ha rivendicato l'azione. Quindi, scrivono ancora: " Questa notte abbiamo puntato il dito contro gli interessi economici e di potere della famiglia La Russa a Milano: poster 'el violador eres tu' sono comparsi sotto i locali notturni di corso Como e lo studio legale di Porta Romana ". Con l'occasione, le femministe hanno anche annunciato un flashmob in piazza 25 aprile questa sera, venerdì 14 luglio.