Eleonora Boi, chi è la giornalista sportiva attaccata da uno squalo

Un'esperienza terribile quella vissuta da Eleonora Boi, giornalista sportiva italiana e moglie del cestista Danilo Gallinari. La donna (39 anni) è stata morsa da uno squalo mentre si trovava sulla spiaggia di Isla Verde, a Porto Rico, ed è stata portata di corsa in un centro medico per degli accertamenti. A rendere ancora più angosciante la situazione il fatto che la Boi sia incinta.

Ma chi è la compagna di Danilo Gallinari? Nata a Cagliari il 21 luglio 1986, Eleonora Boi si è fatta strada nel mondo del giornalismo sportivo. Si è laureta in Scienze Politiche, ma si è subito avvicinata allo sport e alla giovanissima età di 19 anni stava già lavorando per Sportitalia. Non solo. Oltre a dedicarsi al giornalismo, la Boi lavorava anche come hostess per eventi oltre che come responsabile della gestione di siti internet. Tenta anche il concorso di Miss Italia, classificandosi fra le prime dieci.

Arriva poi il ruolo di redattrice per Emme2, continua il lavoro per Sportitalia, a Milano, che andrà avanti fino al 2013. La giornalista passa poi a Speciale Calciomercato. Nel 2014 la Boi diviene poi conduttrice di SI Basket. La svolta arriva quando la giovane viene nominata conduttrice del post-serata di Champions League su Sport Mediaset. Conclusa l'esperienza, Eleonora Boi decide di avviare il format Occhi di Calcio su Instagram e Twitch, affiancata da Monica Bertini e Jessica Tozzi.

Conosce Danilo Gallinari, col quale è legata sentimentalmente dal 2017. Decide di trasferirsi negli Stati Uniti per stare con il fidanzato, e negli Usa continua a portare avanti il suo lavoro di giornalista sportiva. La coppia si è sposata il 23 luglio del 2022 a Cagliari. Sono genitori di due figli, Anastasia e Rodolfo (4 e 2 anni), e il terzo è in arrivo.

Nel pomeriggio di ieri - giovedì 31 luglio - Eleonora Boi si trovava sulla spiaggia di Isla Verde, a Porto Rico, quando è stata attaccata da uno

. Pare sia stata ferita a una gamba e, dopo essere stata medicata sul posto, è stata trasportata al Centro Medico Rio Piedras. Fortunatamente, nonostante il grande spavento, la 39enne non è in pericolo di vita.