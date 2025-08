Porto Rico, la moglie del cestista Gallinari morsa da uno squalo

Momenti di terrore per la moglie di Danilo Gallinari a Porto Rico. Secondo quanto riportano i media locali, nel pomeriggio del 31 luglio la giornalista sportiva Eleonora Boi è stata attaccata e morsa da uno squalo sulla spiaggia di Isla Verde, nel nord del Paese. La donna, incinta del terzo figlio, è stata subito medicata alla gamba ferita e poi trasferita al Centro Medico Rio Piedras. Poi, a stretto giro, arrivano la buona notizia: sempre secondo la stampa locale, le condizioni di Eleonora Boi sono stabili e non è in pericolo di vita.

La notizia è stata riportata da WAPA-TV e confermata dalla polizia municipale di Carolina. La giornalista è stata ferita alla coscia destra e portata all’ospedale universitario della città dopo i primi soccorsi portati dagli agenti della polizia, ma le sue condizioni sono stabili. Secondo quanto riportato da Nilda Jiménez, una biologa del Dipartimento delle Risorse Naturali, ha certificato che la ferita alla gamba di Eleonora Boi è stata provocata dal morso di uno squalo. Gli esperti hanno poi spiegato che in questo periodo dell’anno gli squali nuotano anche in acque poco profonde perché sono in fase di accoppiamento; dunque, è fondamentale prestare maggiore attenzione quando si fa il bagno.

Gallinari si trova a Porto Rico insieme alla famiglia da diversi mesi.

Il motivo è presto detto: il giocatore della nazionale italiana è impegnato con la squadra locale dei Vaqueros de Bayamon con i quali, proprio ieir, ha raggiunto la finale del campionato nazionale contro i Leones de Ponce. L’azzurro dovrebbe essere impegnato fino a Ferragosto con la squadra prima di unirsi alla Nazionale italiana di basket del coach Gianmarco Pozzecco per Eurobasket 2025.