Esodo estivo, segnatevi queste date (da bollino nero): i consigli per chi viaggia

Ci avviciniamo a grandi passi verso il clou del grande esodo estivo con le ferie di milioni di italiani che si sposteranno in lungo e in largo per la penisola. Per ovvie ragioni, specialmente in concomitanza dei fine settimana, a iniziare da questo fine settimana il traffico sulla rete stradale e autostradale si farà via via più intenso con le giornate peggiori, da bollino nero, indicate nelle mattinate di sabato 3 e sabato 10 agosto da Viabilità Italia, centro di coordinamento del ministero dell'Interno che opera presso il dipartimento della Pubblica Sicurezza e del servizio Polizia Stradale.

L'esodo di luglio

Nel fine settimana del 20-21 luglio, quello attuale, da bollino rosso per sabato mattina e domenica pomeriggio a causa delle prime partenze e rientri ma senza ancora grandi numeri. Andrà peggio con traffico in progressivo aumento nell'ultimo fine settimana di luglio quando il 27 mattina è previsto bollino rosso (significa traffico intenso con possibile criticità) così come per l'intera giornata di domenica 28 luglio secondo lo schema di Viabilità Italia. Secondo le previsioni, " il mese di luglio si chiuderà con il primo grande rientro dei vacanzieri nella giornata di domenica 28 luglio e la mattina di lunedì 29 luglio" . In entrambi i due fine settimana appena menzionati ci saranno limitazioni alla circolazione stradale al di fuori dei centri abitati per tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

L'esodo di agosto

Ma andiamo al mese di agosto, il più difficile per eccellenza: Viabilità Italia spiega che " l’aumento del traffico in fase di esodo interesserà massivamente i primi due fine settimana di agosto, dove si prevedono partenze già dal giovedì pomeriggio con un concentrazione del traffico nel pomeriggio di venerdì, che si potrà ulteriormente incrementare nelle mattinate di sabato 3 e 10 agosto, contrassegnate dal bollino nero, mentre si manterrà sostenuto nelle domeniche" . Secondo i simboli grafici, bollino nero nella mattinata di sabato 3 e rosso nel pomeriggio-sera, bollino rosso domenica 4 e giallo in serata. Discorso identico sabato 10 e domenica 11 ma con bollino rosso nella serata della domenica per i primi rientri.

La settimana di Ferragosto

Non andrà meglio nella settimana del Ferragosto con il numero massimo dei vacanzieri al mare e in montagna: gli spostamenti inizieranno già mercoledì 14 agosto con bollino rosso a partire dal pomeriggio che proseguirà per tutta la mattinata del 15 agosto " quest’ultima interessata anche da numerosi spostamenti in sede locale, per poi rimanere stabile venerdì 16 agosto". Due piene giornate con bollino rosso sono invece previsti per sabato 17 e domenica 18 agosto quando " inizieranno i primi rientri dalle vacanze, con traffico molto sostenuto, specie sulle principali arterie stradali e autostradali in direzione dei maggiori centri urbani e nei passaggi di confine, spostamenti che interesseranno anche lunedì 19 agosto" . Ancora criticità anche nel fine settimana 24-25 agosto con bollino rosso per entrambe le giornate a parte la mattina di sabato 24 (bollino giallo). Lo stesso schema è previsto anche per sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

I consigli per chi viaggia

Viabilità Italia ha stilato un vademecum per ridurre al minimo i disagi di chi si sposterà sulle reti stradali e autostradali specialmente nelle giornate più critiche: il primo consiglio è quello di adottare comportamenti di guida rispettosi delle norme di comportamento stradale tra i quali citiamo, prima della partenza, la verifica dell'efficienza del veicolo ed evitare pasi abbondanti e alcol; durante il viaggio, invece, è bene tenere allacciate tutte le cinture di sicurezza (anteriori e posteriori), i bambini vanno sistemati negli appositi seggiolini, nessuna distrazione alla guida e fermarsi frequentemente. La velocità va sempre moderata così come il mantenimento della distanza di sicurezza: importante non impegnare mai la corsia d'emergenza.

Numeri e siti utili

Per informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale, ci si potrà rivolgere ai " canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.

it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. ​Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148".