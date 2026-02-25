Famiglia nel bosco, il dolore di papà Nathan: "Nessuna festa per il mio compleanno, siamo tutti tristi"

Un evento che avrebbe dovuto portare gioia ha soltanto esacerbato il dolore dovuto alla separazione. Nathan Trevallion, il papà di quella che ormai è stata ribattezzata come "famiglia nel bosco", ha parlato ai microfoni di Dentro la Notizia, esprimendo tutta la propria sofferenza.

Ieri, martedì 24 febbraio, l'uomo ha compiuto 52 anni, ma il suo compleanno è stato molto diverso dai precedenti. L'uomo ha potuto raggiungere moglie e figli nella casa famiglia in cui sono tuttora ospitati, ma chiaramente non è stato il giorno felice che avrebbe dovuto essere. Pesano i giorni – ormai troppi – della separazione. "Ho avuto il permesso per andare alla casa-famiglia per un'ora e mezza. Loro sono sempre contenti quando mi vedono, ma è molto difficile quando vado via", ha dichiarato Trevallion.

In un momento così difficile, il dono più bello ricevuto da papà Nathan è stata la possibilità di far visita alla sua famiglia, anche se soltanto per un periodo di tempo molto limitato. "Avevo la speranza che tornassero a casa presto. Ma stiamo ancora aspettando. Più il tempo passa e più è difficile", ha affermato con tristezza.

Dopo tutto questo tempo c'è tanta delusione. Nathan e sua moglie confidano ancora nella giustizia, ma è sempre più dura. Aumenta il disagio, la mancanza gli uni degli altri, mentre i bambini sono sempre più tristi. "I bambini sono molto agitati, lo siamo tutti, anche io e mia moglie lo siamo", ha confermato l'uomo. "La festa di compleanno non la facciamo, non c'è niente da festeggiare. Siamo molto tristi", ha aggiunto.

I piccoli hanno comunque voluto regalare qualcosa al loro papà, realizzando per lui dei teneri biglietti scritti a mano con messaggi d'auguri. Un dono che vale più di qualsiasi cosa.

Questa storia intrisa di dolore appare ancora lunga.

Pesa ladepositata da Maria Luisa Palladino, la tutrice dei minori nominata dall'autorità giudiziaria, che ha espresso preoccupazione nei confronti di alcune dinamiche familiari. In particolare la zia e la nonna dei bambini starebbero ostacolando il percorso educativo dei piccoli.



