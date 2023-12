Fango e calcinacci per Meloni: nuovo blitz degli eco-vandali contro Palazzo Chigi

Nuovo blitz per gli attivisti del Fondo di Riparazione per le alluvioni e per il clima A Roma. Un gruppo di attivisti, guidati due giovani con le maschere di Giorgia Meloni e Fontana, hanno bloccato il traffico di via del Corso. Con loro hanno delle scatole cariche di fango e calcinacci da portare alle autorità per ricordare l'alluvione in Emilia in Romagna. " Per Natale come doni solo incendi e alluvioni. Per ogni incendio e alluvione vogliamo un fondo riparazione ", hanno scandito gli attivisti dirigendosi verso Palazzo Chigi.

Il gruppo è formato da circa 15 persone ed è stato bloccato nei pressi di Piazza Colonna, sulla quale si affaccia il palazzo della presidenza del Consiglio. " Stavamo marciando anche per andare a dare il nostro sostegno ai lavoratori dell'Ilva. Non è un blocco, è una camminata pacifica. Ci dite di rivolgerci alle Istituzioni, e noi stavamo andando da loro ", hanno dichiarato i manifestanti, che a quel punto hanno deciso di sedersi per terra, venendo quindi portati via dalle forze dell'ordine. " Arrestate i criminali veri non noi ", hanno detto alcuni, mentre venivano allontanati dall'area, dove la loro manifestazione non era autorizzata.