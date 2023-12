"Fiamme partite dall’esterno: incendio colposo": così si è scatenato l'inferno a Tivoli

Il bilancio finale dell'incendio all'ospedale di Tivoli è di 3 morti, ma " Nessuno è morto tra le fiamme ". Lo ha specificato il pm titolare del fascicolo, il procuratore di Tivoli, Francesco Menditto, durante la conferenza stampa. Due delle vittime, secondo quanto si è appreso, sono morte durante le operazioni di soccorso mentre una terza persona è morta durante il trasporto. " Faremo tutto quanto è necessario per fare chiarezza. L'intervento dei soccorritori è stato tempestivo ", ha detto ancora Menditto. Bisogna ora risalire alle cause che hanno portato all'incendio, che è scoppiato all'esterno dell'edificio e non nel sottoscala, come invece sembrava in un primo momento.

" Abbiamo acquisito numerose immagini dall'impianto di videosorveglianza, da cui abbiamo un quadro chiaro su quanto accaduto e che ci permettono di escludere al momento il dolo ", ha detto ancora il procuratore, aprendo all'incidente. " È partita una fiamma, da capire come ed esattamente da dove. Probabilmente da un'area che sta sotto, dove ci sono dei rifiuti speciali. Bisognerà capire cosa è successo esattamente. Stanno visionando le immagini. Aspettiamo l'esito delle indagini ", ha dichiarato Giorgio Giulio Santonocito, direttore generale della Asl Roma 5.

L'errore del conteggio iniziale sulle 4 vittime è dovuto a un decesso precedente allo scoppio dell'incendio. " La signora deceduta non per cause dell'incendio era deceduta da mezz'ora prima. La salma è a disposizione della famiglia. Speriamo giovedì o venerdì, dopo l'autopsia, di restituire anche le tre salme ", ha detto Menditto. I tempi sul recupero della struttura, invece, difficilmente saranno brevi: " Non è prevedibile. I tempi di ripristino dell'ospedale non sono brevi ". Al momento l'ipotesi di reato è a carico di ignoti per omicidio colposo plurimo e incendio colposo. " Sono state messe sotto sequestro tutte le aree di interesse per le indagini. Quindi il piazzale dove è scoppiato l'incendio e i locali vicini dove si sono estese le fiamme. La restante parte dell'edificio non è sequestrata, pur non essendo al momento agibile ", ha aggiunto.