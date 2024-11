Fiera Milano, ricavi in crescita: 185,4 milioni nei primi nove mesi del 2024

Fiera Milano chiude i primi nove mesi del 2024 registrando una crescita del 4% con ricavi pari a 184,5 milioni di euro (+6,7 milioni) ed Ebitda a 62,4 milioni in aumento dell’11% (+6,3 milioni ) rispetto allo stesso periodo del 2023. L'utile netto delle attività si è attestato a 15,6 milioni di euro, ed è più che raddoppiato rispetto ai 7,2 milioni dei primi nove mesi dell’anno scorso. È quanto emerge dai risultati consolidati al 30 settembre 2024 approvati dal Consiglio di amministrazione.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2024, che evidenziano una crescita significativa anche in un contesto sfidante. I ricavi sono aumentati del 4% e l’Ebitda dell’11%, grazie alle solide performance delle manifestazioni (+12%), dei servizi (+24%) e dei congressi (+8%) - commenta Francesco Conci, ad e direttore generale di Fiera Milano -. L’espansione internazionale, in particolare in Brasile, ha superato le aspettative con nuovi eventi che hanno dato un forte contributo al nostro percorso di crescita. Questi risultati ci permettono di rivedere al rialzo le stime per il 2024, prevedendo una crescita significativa sia nei ricavi che nell’Ebitda. Anche la disponibilità finanziaria netta è attesa in ulteriore miglioramento”.

“Proseguiamo con determinazione nell'attuazione del Piano Strategico, sostenuti da iniziative che stanno già prendendo forma, come il lancio di Purple-Sign of the Times, nuovo evento fieristico nei settori moda e musica e la conferma di Gastech in Italia nel 2025, evento di riferimento per la transizione energetica. A conferma del nostro ruolo di attrattore di eventi globali, Allianz MiCo è stata scelta per ospitare nel 2025 l’Annual Meeting della Banca Asiatica di Sviluppo - aggiunge Conci -. Sul fronte Esg, siamo soddisfatti dei risultati raggiunti: con un miglioramento del nostro rating (+37% rispetto al 2021) e il conseguimento della certificazione anticorruzione ISO 37001, a conferma del nostro impegno per la trasparenza e l’integrità”.

L’amministratore delegato sottolinea anche l’avvio del “percorso strategico per valorizzare il potenziale del capitale umano, rafforzando il senso di appartenenza e l’engagement attraverso l’adozione di avanzate politiche di welfare aziendale” che hanno l’obiettivo di ”favorire una partecipazione consapevole alla creazione di valore sostenibile per il Gruppo”. La scorsa settimana l’assemblea dei soci di Fiera Milano ha infatti approvato il Piano di azionariato diffuso 2024-2027 (“PAD Futuro”), per favorire “l’allineamento degli interessi dei dipendenti agli obiettivi aziendali”.

Tra giugno e settembre si sono svolte 51 manifestazioni fieristiche (30 in Italia e 21 all’estero, 32 direttamente organizzate e 19 ospitate) e 96 eventi congressuali (di cui 37 con annessa area espositiva) per un totale di 1.195.795 metri quadrati totali occupati e la variazione positiva dei ricavi è principalmente correlata alla buona performance generale delle manifestazioni annuali e delle biennali Mostra Convegno Expocomfort e Transpotec & Logitec oltre che dal positivo andamento dell’attività congressuale.

I ricavi del settore operativo Attività Fieristiche Italia nei primi nove mesi dell’anno si attestano a 151,6 milioni di euro e presentano un incremento di 4,0 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2023. I ricavi del settore operativo Attività Fieristiche Estero sono stati pari a 4,3 milioni di euro, in aumento di 1,2 milioni rispetto ai 3,1 milioni dei primi nove mesi del 2023. La variazione in aumento è dovuta principalmente alla presenza della manifestazione Exposec in Brasile e alla mostra di arte contemporanea Investec Cape Town Art Fair, organizzata dalla società controllata sudafricana. In Brasile, inoltre ha avuto luogo per la prima volta Fruit Attraction São Paulo, una delle principali fiere internazionali del settore ortofrutticolo, che ha chiuso la sua prima edizione con 12.000 visitatori e ha riunito più di 100 espositori provenienti da 15 diversi Paesi. Prima edizione in Brasile anche per la manifestazione Esquadria, organizzata congiuntamente da Fiera Milano e NürnbergMesse. Sono state poi 16 manifestazioni fieristiche che si sono svolte in Cina a cui di aggiunge Find-Design Fair Asia a Singapore. Molto positivi i risultati per il settore operativo Congressi con ricavi in crescita dell’6,4% e 96 eventi ospitati nei primi nove mesi 2024, di cui 37 con annessa area espositiva.

Per quanto riguarda performance previste per il quarto trimestre - si piega in un a nota - sulla base del "buon livello di visibilità acquisito al momento, il Gruppo prevede di conseguire risultati superiori alle aspettative grazie al contributo generato da eventi di rilievo come Cphi ed Eicma ed alle performance del business congressuale per il quale si delinea una crescita dei ricavi a doppia cifra rispetto all’anno precedente.

"In considerazione di quanto emerso nei primi nove mesi dell’anno e delle aspettative sull’ultimo trimestre, nonostante il contesto macroeconomico incerto, il Gruppo ritiene di poter– già riviste al rialzo nel primo semestre – prevedendo al 31 dicembre 2024:nel range 255-265 milioni di euro (rispetto al precedente range di 250-255 milioni di euro);nel range 75-80 milioni di euro (rispetto al precedente range 70-75 milioni di euro);nel range di 65-70 milioni di euro rispetto alle precedenti stime iniziali di 60-65 milioni”.