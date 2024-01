"È apologia di reato". Fleximan, il procuratore avverte chi lo esalta

Dopo le sue scorribande è diventato famoso da nord a sud d'Italia e il popolo dei social sta dalla sua parte: stiamo parlando di Fleximan, lo sconosciuto autore dell'abbattimento di numerosi autovelox (ha da poco messo fuori uso il dodicesimo) che opera prevalentemente al Nord, soprattutto in Piemonte e Veneto da dove sono arrivate le segnalazioni più numerose. La tecnica è sempre la stessa: un colpo netto alla base delle installazioni dei misuratori di velocità che cadono per terra come birilli e gli automobilisti liberi di mettere il piede sull'acceleratore senza incorrere in multe.

Cos'è l'apologia di reato

Quanto sta facendo Fleximan (potrebbe essere anche più di una persona) non è certamente motivo di vanto, anzi: il rischio è che possa configurarsi l'apologia di reato, ossia la " condotta consistente nella difesa o nell'esaltazione di fatti o comportamenti illeciti o comunque contraria alle leggi, che si differenzia dall'istigazione per una minore capacità di influenzare i soggetti cui è rivolta", si legge sul Dizionario Giuridico.

Le parole del procuratore

A parlare di questo tipo di reato è il procuratore di Treviso, Marco Martani, che sulle pagine del Corriere ha dato il suo pensiero sulla vicenda. " Potrebbe configurarsi l’apologia di reato. Dovrei verificarla bene, è una fattispecie vincolata da determinati presupposti di legge, ma questo è danneggiamento di un bene esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio" . Come detto, per la maggior parte del pubblico di Internet è una sorta di eroe moderno che viene a "vendicare" quanto la legge italiana stabilisce (ossia nulla di illecito) e in questa fattispecie consiste l'apologia, ossia la difesa pubblica (addirittura celebrazioni) di chi si macchia di comportamenti illeciti, contrari alla legge.

Le reazioni social

Insomma, dovrebbero prestare maggiore attenzione coloro i quali scrivono parole d'elogio, e di istigazione a continuare per la strada intrapresa a Fleximan per non incorrere in eventuali denunce. Alcuni messaggi sono ironici, come quello di Devis che su Facebook scrive che bisognerebbe pagargli " almeno il carburante per gli spostamenti visto che fa un servizio per tutti": altri messaggi, invece, incitano maggiormente all'abbattimento degli autovelox ma non soltanto dei pali che li sostengono ma soprattutto delle telecamere che costano importanti soldi alle casse dei vari Comuni. Da " grande stima " a " non mollare ", sono decine gli utenti web che non si nascono e sono felici per questi inattesi "servizi" del nuovo anno.