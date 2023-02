Follia ad Asti, in tangenziale con il monopattino a cento chilometri orari

Da alcuni giorni sta facendo il giro del web un video che ritrae un giovane rider sfrecciare nella tangenziale di Asti (Piemonte), in direzione Alba a oltre cento chilometri l’ora a bordo del proprio monopattino elettrico. In Italia il limite massimo per questi nuovi mezzi di trasporto - diventatati popolari fra i giovanissimi negli ultimi anni - è di venti chilometri orari. Il video dopo poche ore dalla sua pubblicazione sui social network è diventato virale, scatenando l’indignazione di moltissimi utenti e personaggi del mondo della politica.

Nel filmato si vede il ragazzo sorpassare anche alcune autovetture, tra cui un tir, con addosso ancora lo zaino con il logo di una famosa azienda di delivery food in bella vista. Oltre che rischiare la propria vita il giovane avrebbe potuto causare un pericolosissimo incidente. L’episodio risalirebbe a lunedì sei febbraio, intorno alle 13.00. Il video è stato girato da un uomo che - grazie al proprio tachimetro - è stato in grado di calcolare la velocità del monopattino elettrico che in alcuni tratti della tangenziale avrebbe raggiunto i 101 km/h.

Lo spericolato rider contattato dal quotidiano Repubblica, ha spiegato che in realtà non stava lavorando, era semplicemente annoiato in attesa che arrivasse un’altra richiesta di consegna. " Non avevo ordini da consegnare in quel momento - ha raccontato - anche perché con la tangenziale ci avrei messo più tempo. Ho deciso di fare un giro in tangenziale perché mi stavo annoiando" . L’uomo è stato poi fermato dalle forze dell’ordine:" Mi hanno fermato gli agenti della polizia municipale nel tardo pomeriggio, hanno detto che la prossima volta mi sequestrano il mezzo" . Il trentenne fa il rider a tempo pieno e usa il monopattino per dimezzare le spese che un mezzo a benzina richiederebbe. Lavora in una zona compresa fra i due McDonald’s e il centro storico di Asti, ma nei prossimi giorni, in attesa che le acque si calmino, lavorerà ha fatto sapere che userà la macchina.

La condanna del ministro Salvini

Condanne anche dal mondo della politica, qualche ora fa il ministro Matteo Salvini ha pubblicato sui suoi profili social il video del rider, condannando il gesto pericoloso e sconsiderato: " Sulla tangenziale di Asti a 100 all’ora, col monopattino. Educazione, - ha scritto il ministro - prevenzione, sanzione: siamo già al lavoro per il nuovo Codice della Strada che introdurrà nuove norme e controlli per chi guida i monopattini elettrici. E il limite di 20 km orari che raggiungono i monopattini a noleggio, dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare".

I social contro il rider

In poche ore il video ha raggiunto più di un milione di utenti, scatenando tantissime critiche contro lo spericolato rider. "Ma come si fa ad andare in tangenziale con un giocattolino del genere? - si chiede un utente su Facebook -. Sarebbe bastato un vento poco più forte del normale per farlo sbandare contro il guardraill o contro un'altra vettura".