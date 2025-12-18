Franca Ciampi spegne 105 candeline: "Ricordo ancora le cento tappe in Italia con Carlo"

Nella giornata di oggi - giovedì 18 dicembre - Franca Pilla, vedova dell'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, compie 105 anni. Un traguardo davvero considerevole per la famiglia.

Nata a Reggio Emilia il 18 dicembre 1920, Franca Pilla è stata la moglie di Carlo Azeglio Ciampi per quasi 80 anni, fino alla morte di lui, avvenuta il 16 settembre 2016. Una donna che si è fatta amare per il suo carattere forte, e che ha saputo stare al fianco del marito, rivelandosi un vero sostegno. Gli è stata vicino con discrezione, mantenendosi però sempre presente e pronta a riprenderlo in modo giocoso.

Con i suoi 105 anni, è attualmente la decana delle ex first lady italiane e mondiali. Oggi Franca Ciampi festeggia insieme alla sua ampia famiglia. La donna sta bene, a parte una riduzione dell'udito e alcuni comprensibili problemi dovuti all'età. Da Ciampi, ha avuto due figli: Gabriella e Stefano. Oggi è nonna, e bisnonna. " Anche il mio Carlo era orgoglioso di essere diventato bisnonno, prima di andarsene, ormai nove anni fa ", ha dichiarato l'ex first lady, come riportato da Il Corriere. Sono trascorsi anni, ma la signora ricorda molto bene il periodo di tempo trascorso insieme al marito. "Una vita lunghissima, piena di speranze e svolte inattese. Certo, gli amici miei e di Carlo di un tempo non ci sono più e mancano a me come mancavano a lui. Tuttavia, non mi sento mai sola. Vivo circondata dall'affetto dei miei cari" , ha aggiunto.

Per quanto riguarda il periodo di tempo trascorso al Quirinale (1999-2006), Franca Ciampi lo ricorda come un settennato incredibile, pieno di esperienze positive. " Non ci fu proprio nulla di studiato, mai, da parte nostra. La famiglia Ciampi è come tante altre famiglie italiane, fatta di cittadini comuni".

E, da nonna, il pensiero di Franca Ciampi va ai giovani, nei confronti dei quali nutre forti preoccupazioni.

"Sono giorni davvero bui, che mai avrei immaginato di dover in qualche modo rivivere. Penso ai più giovani, ai miei nipoti e bisnipoti e a tutte le nuove generazioni di questo nostro mondo. C'è da sentirsi smarriti"

, ha concluso.