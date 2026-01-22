Garlasco, la procura tira le somme un anno dopo la riapertura dell'inchiesta

È trascorso circa un anno dalla riapertura dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, nella quale è indagato di nuovo Andrea Sempio, amico del fratello della ragazza.

Nonostante i tanti anni trascorsi da quel drammatico giorno sono ancora diversi i punti da chiarire. Ma a breve la Procura di Pavia dovrebbe compiere un importante passo. L'ipotesi più probabile è che, dopo il deposito della consulenza di Cristina Cattaneo (la patologa forense che con approfondimenti sulle cause della morte di Chiara potrebbe fornire nuovi elementi alla ricostruzione) si chiuda l'inchiesta in vista di una richiesta di processo per il 37enne. Sempio, però, ha sempre negato ogni responsabilità per il delitto. Un crimine per cui Alberto Stasi, l'allora fidanzato della 26enne che da sempre si proclama innocente, sta scontando 16 anni di carcere.

I pm di Pavia, sollecitati dalla difesa di Stasi, il 23 gennaio del 2025 hanno ottenuto il via libera dalla gip Daniela Garlaschelli con la riapertura del fascicolo a carico di Sempio. Ciò per via di ulteriori accertamenti che hanno riguardato l'esito della perizia genetica sulle unghie di Chiara disposta nel 2014 nel processo di appello bis che ha portato alla condanna definitiva di Stasi. Il risultato, in linea con quello dei consulenti di Alberto, ha indicato la presenza di Dna compatibile con la linea genetica maschile della famiglia di Sempio.

La questione del Dna e della sua leggibilità, insieme all'impronta palmare ritrovata sul muro che conduce al seminterrato della villetta di Garlasco, è stato tra quelli al centro dell'incidente probatorio che si è concluso lo scorso mese. L’esito per l'accusa e i legali di Stasi non lascia dubbi. Discorso diverso per la difesa e la parte civile che lo ritengono fuorviante e inutile in quanto non ridisegna la scena del crimine.

Intanto del giallo di Garlasco si tornerà a parlare nella nuova puntata di Quarto , il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero in onda venerdì 23 gennaio alle ore 21.30 su Retequattro. Per la prima volta, Andrea Sempio si confronterà in studio con gli opinionisti ed esperti.