Giulia Schiff contro il generale Tricarico: condannato per diffamazione

Dopo la querela del 2021, arriva la condanna per diffamazione nei confronti dell'ex capo di Stato Maggiore Leonardo Tricarico, ritenuto colpevole di aver messo in dubbio la veridicità delle foto che l'ex sergente pilota espulsa dall'Aeronautica militare Giulia Schiff aveva portato come prova delle violenze subite durante il cosiddetto "battesimo del volo". A seguito della condanna, Tricarico dovrà pagare una sanzione pari a 700 euro.

Cosa è successo

Per comprendere questa storia, è necessario tornare a qualche anno fa. Nel giugno 2018, Giulia Schiff venne espulsa dall'Aeronautica milirare per inattitudine militare e professionale: la giovane aveva denunciato di aver subito delle violenze durante il battesimo del volo avvenuto il 7 aprile 2018. Un rito di passaggio che avviene quando si consegue il brevetto di pilotaggio. La giovane disse di essere stata frustata durante quell'occasione e portò delle immagini come prova.

"Se come ritengo anche io quelle immagini riprese da dietro non appartenessero a Giulia Schiff la vicenda andrebbe completamente riscritta ", aveva commentato nel gennaio 2021 il generale Tricarico, intervenuto in alcune trasmissioni televisive. La parola della giovane di Mira (Venezia) era stata dunque messa in dubbio, pertanto la Schiff aveva provveduto a querelare il generale.

La condanna

Dopo la denuncia, presentata dall'avvocato che rappresenta la Schiff, Massimiliano Strampelli, il 30 novembre 2021 era stata avanzata la richiesta della Procura e il 6 giugno 2022 era stato emesso il decreto penale di condanna. La notizia è stata trasmessa sono in questi giorni. " Ne abbiamo avuto notizia dopo faticosa ricerca soltanto poche settimane orsono. Aspettavamo riscontri per poterci costituire nel processo. Prendiamo atto della condanna intervenuta: non ci sono state notificate impugnazioni. A questo punto avvieremo una causa civile per il risarcimento ", ha dichiarato Strampelli, come riportato da Il Gazzettino.

Il generale Leonardo Tricarico è stato quindi ritenuto colpevole e condannato per diffamazione in merito a quando dichiarato in due precise trasmissioni tv, ossia Ogni mattina, andato in onda su Tv8, e Ring, su Antenna Tre. La sentenza nei confronti dell'ex capo di Stato Maggiore prevede il pagamento di 700 euro di multa.