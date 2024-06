"Aggressione fulminea". Il racconto di Roberto Baggio dopo la brutale rapina

Ascolta ora 00:00 00:00

L'aggressione a Roberto Baggio e alla sua famiglia nella serata di giovedì, durante la partita Spagna-Italia, mentre si trovavano tutti in casa, ha scosso l'Italia. Sono stati sequestrati per 40 minuti, oltre che malmenati, per completare una rapina. Cinque uomini sono entrati armati e proprio con l'ex Divin Codino è nata una colluttazione, nella quale l'ex calciatore è rimasto seriamente ferito. " Desideriamo, io e la mia famiglia, ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto. Davvero grazie ", ha detto il calciatore all'Ansa attraverso il suo manager, Vittorio Petrone.

" In simili circostanze può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura ", ha proseguito Baggio. In base alla dinamica riferita, sembra che i malviventi che hanno assaltato la villa dell'ex campione di Altavilla Vicentina abbiano studiato a fondo la casa e le abitudini, nonché il funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza di cui la struttura dispone. " L'aggressione fulminea, in piena luce, non ha consentito l'accensione di tutti i migliori sistemi di sicurezza di cui la villa è dotata ", ha riferito ancora Petrone. " Ora, da quanto accaduto, potenzieremo ulteriormente i sistemi di rilevazione diurna in tutto il perimetro ", è il proposito della famiglia di Baggio.

" Quanto è accaduto ieri a Roberto e alla sua famiglia è stato già vissuto da molte altre famiglie. Solo quando vieni colpito ti rendi conto di quali ferite lascia un episodio di violenza e di sopraffazione subito nella tua casa, assieme alla tua famiglia ", è la riflessione fatta dal manager, che ha voluto elogiare l'ex Pallone d'oro per il modo in cui ha affrontato la vicenda. " Roberto ha ancora una volta stupito per la lucidità e la forza d'animo espresse immediatamente a ridosso dell'aggressione subita.

Sono certo che sarà ancora una volta essere il pilastro a cui tutta la sua famiglia potrà appoggiarsi per lasciarsi alle spalle questa brutale aggressione", ha concluso Petrone, sottolineando l'impegno degli investigatori. A Roberto Baggio sono arrivati messaggi di solidarietà da ex colleghi, amici ma anche dagli esponenti bipartisan del mondo politico.