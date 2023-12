Guasto alla linea elettrica e gravi ritardi in stazione a Milano: cosa è successo

Caos di capodanno in Stazione centrale a Milano: in uno dei giorni maggiormente caotici per la circolazione ferroviaria a Milano, a causa di un guasto sulla linea elettrica, si sono registrati ritardi e cancellazioni sui treni in arrivo e partenza sui binari dall'1 all'8.

La causa pare sia stato l'ingresso di un treno regionali in stazione, che avrebbe causato l'inconveniente elettrico. L'intervento dei tecnici Rfi è stato pressoché immediato per la risoluzione della situazione ma si sono registrati ritardi fino a 120 minuti, con alcuni treni che sono stati costretti a una deviazione sul nodo ferroviario di Milano - Porta Garibaldi. Dopo alcune ore la situazione è tornata gradualmente alla normalità.

Questi giorni sono stati complicati per gli spostamenti ferroviari in Europa. Oltre all'inconveniente alla stazione di Milano Centrale, infatti, nei giorni scorsi si è verificato un allagamento in due dei tunnel della Manica che collega Parigi e Londra il giorno prima della vigilia di Capodanno, bloccando oltre 40 treni Eurostar. A causa del maltempo nel sud Regno Unito, infatti, una quantità abnorme di acqua ha causato la chiusura del tunnel per le verifiche di rito, con la sospensione di tutti i treni di collegamento sulla linea.

La tratta è stata riaperta oggi, poco dopo le 8 locali, con prima partenza dalla stazione di Londra St. Pancras. Attualmente almeno uno dei tunnel nel Kent è aperto al traffico. Secondo le stime della società, lo stop di ieri ha colpito oltre 30.000 passeggeri su entrambe le sponde della Manica. La compagnia ha comunque avvertito i passeggeri in partenza dalla capitale britannica che oggi potrebbero verificarsi ritardi a causa di "alcune limitazioni di velocità in vigore al mattino".