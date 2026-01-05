"I pro Pal ci hanno bloccato all'imbarco". Il racconto di un cittadino israeliano in partenza da Malpensa

Due imbarchi vicini, per due destinazioni profondamente diverse, avrebbero generato il caos all'aeroporto di Milano Malpensa in questi giorni di vacanza. Da una parte pare ci fossero i passeggeri che si stavano per imbarcare per Israele e dall'altra i passeggeri che si stavano per imbarcare per il Marocco e qui sarebbero nate le tensioni. A raccontare il tutto è il profilo social "Mako", che ha raccolto la testimonianza di Mickey su quanto accaduto, pubblicando un video di quelle che sembrerebbero essere le tensioni presso lo scalo lombardo.

" Dopo aver superato il check-in, Miki e sua moglie sono arrivati con un gruppo di altri passeggeri israeliani per un controllo di sicurezza vicino al cancello d'imbarco. 'La gente ha urlato 'Palestina libera' e altri slogan contro Israele mentre si avvicinava a noi", dice Miki in una conversazione con Mako ", si legge nella denuncia social, nella quale poi viene spiegato che, secondo il protagonista di qusta vicenda, " un gruppo di circa 15 passeggeri provenienti da un volo per il Marocco, arrivati da un cancello vicino, ha bloccato la strada degli israeliani creando una 'catena umana' che gli ha impedito di salire sull'aereo ". Le immagini non sono chiarissime, di vede qualcuno che spintona qualcun altro, ci sono voci confuse di sottofondo, ma il contesto non è esplicativo di quanto accaduto esattamente.