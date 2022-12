"I silenzi di parte...". La Segre lo denuncia, chef Rubio rincara la dose

Chef Rubio nuovamente nella bufera. Lo chef del piccolo schermo rientra nell’elenco delle 24 persone denunciate da Liliana Segre per insulti e minacce online. Già noto per le sue posizioni oltranziste, il trentanovenne di Frascati aveva puntato il dito contro il “vergognoso silenzio sistematico” su quella che bollava come “pulizia etnica” contro i palestinesi in Israele. Ricordiamo che il cuoco era stato già denunciato tre anni fa per istigazione all’odio razziale per aver definito “abominevole” lo stato di Israele.

Chef Rubio risponde alla denuncia

La notizia della denuncia di Liliana Segre ha fatto il giro del web nel giro di poche ore, Chef Rubio non ci ha messo molto a prendere posizione. “Chiedere a Liliana Segre di denunciare i crimini della colonia d’insediamento israeliana e dell’esercito nazista che da 74 anni porta avanti la pulizia etnica del popolo nativo palestinese (semita) sarebbe incitare all’odio?”, il suo j’accuse”: “I silenzi di parte sono odio, non chi resiste”. Presente, a fine tweet, la bandiera palestinese.