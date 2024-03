La rete, le basi logistiche e punti di appoggio: così portano i clandestini nel Nord Italia

Ci sono voluti diversi giorni di serrate indagini prima di riuscire a portare a termine una vasta operazione di polizia, coordinata dal Servizio centrale operativo (Sco), per il contrasto al fenomeno del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I poliziotti hanno setacciato le zone di retro valico, in particolare le province di Aosta, Bolzano, Como, Cuneo, Imperia, Gorizia, Torino, Trieste e Udine. Le perquisizioni e i controlli sono stati effettuati nei confronti di persone, esercizi commerciali e basi logistiche situati nei luoghi o punti di ritrovo frequentati abitualmente da cittadini stranieri dediti alla commissione sia dei reati connessi all'immigrazione clandestina sia alla criminalità diffusa, con particolare riguardo alle zone di frontiera.

L'operazione di polizia

Le attività sono state condotte dal Servizio centrale operativo e dalle squadre mobili provinciali, con il supporto delle Sisco, dei reparti prevenzione crimine e di alcune unità di elicotteristi. L'operazione, ancora in corso, è orientata a effettuare controlli e perquisizioni nei luoghi o punti di ritrovo frequentati abitualmente da cittadini stranieri dediti alla commissione sia dei reati connessi all'immigrazione clandestina sia di criminalità diffusa e anche nei confronti di soggetti organici a gruppi criminali locali.

L'immigrazione clandestina

Il dispositivo in campo sul territorio nazionale, attuato in aree ad alta densità criminale urbana ed extraurbana lungo le direttrici frontaliere terrestri utilizzate dai migranti irregolari, valorizza - hanno rilevato gli inquirenti - il patrimonio informativo acquisito dalla polizia di Stato nell'ambito della costante azione di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'operazione ha colpito duramente anche i network criminali dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in particolar modo nelle zone di frontiera. Sono stati impiegati sul territorio nazionale per concludere il blitz oltre 300 operatori della polizia di Stato.