"Tenete chiuso per il 25 aprile": il diktat della Cgil di Prato a Decathlon e Maisons du Monde

Un duro attacco alle imprese che hanno legittimamente scelto di tenere la saracinesca alzata per la giornata del 25 aprile, in aggiunta a un invito al boicotaggio rivolto alla clientela. Questo il vero e proprio diktat espresso in Toscana dalla Cgil, che promette come ogni anno di suscitare polemiche. Per una vicenda che arriva da Prato: tutto è iniziato a quanto pare quando Decathlon e Maisons du Monde hanno esternato l'intenzione di tenere aperti i rispettivi punti vendita presenti nella città toscana anche per la giornata di domani. Una decisione peraltro non inedita, visto che era stata presa anche in passato. E anche in questa occasione è stata avversata dal sindacato: Filcams Cgil Pistoia e Prato, in un comunicato non privo di tratti surreali pubblicato nelle scorse ore sul sito web di Cgil Toscana, non ha a quanto sembra esitato ad attaccare i due marchi.

"Anche quest’anno siamo a denunciare e contestare la decisione di Decathlon e Maisons du Monde del centro commerciale Parco Prato, di aprire il 25 aprile. Riteniamo inaccettabile – si legge nel testo in questione – che non si rispetti il valore di questa data con la quale si ricorda la liberazione dal nazifascismo grazie alla resistenza di donne e uomini del nostro Paese. Questo modello di fare impresa, rispondendo alle dinamiche di un consumismo esasperato, del sempre aperto e alla logica del mero profitto, nega di fatto il giusto riconoscimento alla lotta che ha portato alla libertà e alla conquista della democrazia".