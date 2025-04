"Inaccettabile". Rabbia di Gioventù Nazionale per il patrocinio del Comune di Schio allo storico controverso

Ascolta ora 00:00 00:00

“Troppi pochi i fascisti ammazzati”. Pensieri e parole di Ugo De Grandis in relazione all’eccidio di Schio firmato quasi ottant’anni fa dai partigiani comunisti: un massacro con 54 morti, etichettati sommariamente come fascisti. Ebbene, come vi abbiamo raccontato, l’amministrazione del Comune vicentino ha concesso nuovamente il patrocinio allo storico controverso per una iniziativa in programma il prossimo 11 maggio dedicata alla figura del partigiano Bruno Brandellero. Una decisione “inaccettabile” secondo Gioventù Nazionale.

“Abbiamo appreso dai giornali che il Comune di Schio patrocinerà un evento sul tragico episodio dell’Eccidio di Schio con la partecipazione di uno storico controverso” recita la nota diffusa da Gn. “Ciò è offensivo per le famiglie delle vittime”, ha evidenziato Melissa Santin: “Vista l’importanza del fatto storico si è costituito il ‘Patto di Concordia Civica’ nel 2005, sottoscritto dal Comune, dai famigliari delle vittime e dall’ANPI, ma è evidente che qualcuno, come accade spesso, è convinto di potersi porre al di sopra delle regole in nome di chissà quale patentino di legittimità assoluta”.

Ricordando le esternazioni di De Grandis – che ha anche postato una foto di Iginio Piva, uno degli ideatori del Massacro di Schio, commentando “io saprei cosa fare alle destre” – l'esponente di Gioventù Nazionale ha aggiunto: “Crediamo che tutte le persone intellettualmente oneste possano ammettere che tale figura divisiva è inadeguata a trattare questo tema, a comprova di ciò, se ne sono giustamente lamentate anche le famiglie delle vittime”.

“In un momento in cui l’aumento della tensione, anche nella nostra città, è palpabile, non è accettabile che un massacro come quello di Schio venga trattato in maniera faziosa da coloro che, negli anni Settanta, si sarebbero nascosti dietro lo slogan ‘uccidere un fascista non è reato’ e che oggi continuano a comportarsi come

se fossimo nel pieno della guerra civile” ha concluso la Santin: “Essa, ricordiamo, ha causato tantissime vittime anche giovanissime mentre qualcuno, in pessima fede, probabilmente si augura accada di nuovo”.