"Incappucciata e interrogata per 10 ore". Cecilia Sala racconta la prigionia in Iran

Prima intervista televisiva per Cecilia Sala dopo la librazione dal carcere di Evin. La giornalista è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. " La mia è stata l'operazione per liberare un ostaggio più rapida dagli anni Ottanta ", ha spiegato Sala, rimasta 21 giorni in isolamento. " Avevo chiesto il Corano in inglese perché pensavo fosse un libro che avessero e che non mi potessero negare. Invece ho passato il tempo a leggere gli ingredienti sulla busta del pane ", ha detto la giornalista, ribadendo quanto già detto nelle precedenti interviste. " Non sapevo nulla. Le telefonate con Daniele sono state le più lunghe, perché vivendo insieme avevamo un linguaggio in codice, per cui riuscivo a passare delle informazioni nonostante la regola che non potevo passare le informazioni ", ha detto ancora Sala, sottolineando che fosse controllata durante le chiamate.

L'interrogatorio ha riferito che avveniva da incappucciata, " per costruire una condizione psicologica per la quale possano accusarti di spionaggio o altre accuse inventate ". E poi aggiunge: " La liberazione mi viene annunciato alle 9 del mattino dell'8 gennaio e il giorno prima mi hanno interrogata incappucciata per 10 ore durante il quale sono crollata, mi hanno dato una pasticca e io l'ho presa, non ero in grado di proseguire ". Sala spiega che " Non credevo di essere libera, pensavo fossero i pasdaran, che agisce indipendentemente dal governo. Pensavo che mi stessero portando in una loro base e che non si fidassero del carcere ufficiale. Mi tolgono la benda solo nell'aeroporto militare ". Sull'intervento di Elon Musk, Sala ha ribadito che " nessuno della mia famiglia, nè il mio compagno ha mai parlato con Elon Musk. Ma Raineri ha contattato il referente in Italia Andrea Stroppa e lui gli ha risposto 'informato' ".