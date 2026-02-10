Incidente e paura per Kimi Antonelli: Mercedes contro una berriera, come sta il pilota italiano

Paura per KimiAntonelli, vittima di un incidente stradale avvenuto mentre si trovava a bordo della sua esclusiva Mercedes Amg GT 63 Pro 4Matic+ Motorsport Collectors Edition. Stando alle poche notizie fatte filtrare finora, la supercar su cui stava viaggiando il giovane pilota italiano avrebbe urtato una barriera di contenimento collocata lungo la Superstrada di San Marino, nel Castello di Serravalle. Come accennato in precedenza, non sono stati diffusi troppi dettagli sulla vicenda che ha visto coinvolto il 19enne bolognese: sul sinistro, a seguito del quale non sarebbe rimasto ferito né il pilota del team di Formula 1 Mercedes-Amg Petronas né nessun'altra persona coinvolta, le forze dell'ordine preposte stanno tuttora conducendo le proprie indagini. L'episodio, peraltro, è avvenuto a poche ore dall'inizio dei test che il reparto corse della casa automobilistica tedesca ha in programma sul circuito di Sakhir in Bahrein dall'11 al 13 febbraio: prove fondamentali per spremere il mezzo in vista della prossima delicata stagione in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento.

Nei tre giorni di test, Kimi si alternerà al volante della Mercedes-Amg W17 E Performance con il compagno di scuderia, l'inglese George Russell: proprio il pilota italiano è il primo atteso in pista, dal momento che saggerà il circuito del Bahrein nella mattinata di domani, mercoledì 11 febbraio.

La scuderia tedesca si è limitata a rilasciare un breve comunicato privo di dettagli per rassicurare i tifosi. "Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale", si legge nella concisa nota. "La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi", prosegue il comunicato, "la sua è stata l'unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso".

Antonelli aveva ricevuto la sua Mercedes-Amg GT 63 Pro

4Matic+ Motorsport Collectors Edition pochi giorni fa, una vettura esclusiva "ispirata alla monoposto di F1, con dettagli personalizzati e potenza da 612 CV. Solo 200 unità disponibili per veri appassionati e collezionisti".