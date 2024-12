Incidente sul lavoro a Milano, operaio Amsa muore schiacciato tra due mezzi

Incidente sul lavoro a Milano

Un operaio dell'Amsa di 52 anni, Maurizio Mazzeo, è morto questo pomeriggio mentre stava lavorando a bordo di un mezzo della società di raccolta rifiuti milanese. L'incidente è avvenuto in via Zara e le cause sono ancora in corso di accertamento, ma stando ai primi rilievi effettuati pare che sia rimasto schiacciato tra il veicolo Amsa e un'auto parcheggiata. È stato necessario chiamare i Vigili del Fuoco, coadiuvati dall'Unimog, che hanno estratto l'uomo già privo di vita. La vittima era residente a Cernusco sul Naviglio.

" Amsa esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Maurizio Mazzeo, deceduto nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente verificatosi nei pressi dell'impianto di via Zama ", si legge in una nota dell'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti a Milano.

Amsa ha da subito assicurato la massima collaborazione alle autorità competenti per stabilire le cause di quanto accaduto

", conclude la nota. Tra le ipotesi allo studio degli investigatori c'è la possibilità che l'uomo sia sceso dal mezzo senza inserire il freno a mano, oppure con la marcia inserita.