Incidenti sulla neve sull'Etna: due morti. Tra loro anche un 17enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Diversi incidenti mortali si sono verificati sui versanti nord e sud dell'Etna, all'interno della Valle del Bove. Hanno costretto i Vigili del Fuoco a interventi ad alto rischio questo pomeriggio per cercare di salvare la vita ad alcuni escursionisti che si sono avventurati sulle pendici del vulcano siciliano. Purtroppo, per nessuno dei due è stato possibile concludere l'intervento con una bella notizia, perché gli escursionisti sono morti a causa delle ferite. Si tratta di un sessantenne e di un diciassettenne. Il primo intervento è stato realizzato in località "Schiena dell'Asino" e il secondo a 2700 metri tra il Rifugio Citelli e l'Osservatorio Pizzi Dineri.

Gli interventi di soccorso sono stati effettuati sia da squadre di vigili del fuoco a terra che con il risolutivo impiego dell'elicottero Drago VF165 del Reparto Volo di Catania. Nel primo intervento una persona è stata individuata, raggiunta e soccorsa, nel secondo intervento sono state due le persone raggiunte e soccorse dagli elisoccorritori dei Vigili del fuoco, con l'utilizzo del verricello, per poi essere consegnate ai sanitari presenti sul posto. Il 17enne, che quando è stato raggiunto dai soccorritori era ancora vivo, pare che sia improvvisamente scivolato dentro un crepaccio per almeno un centinaio di metri. Qualcuno lo ha sentito urlare e chiedere aiuto e ha dato l'allarme. È morto alcune ore dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro.

Nel secondo intervento, invece, il 60enne è stato trovato già senza vita. La richiesta di soccorso è arrivata poco dopo che gli operatori aveva concluso l'intervento con il 17enne e l'elicottero si è rialzato in volo immediatamente per raggiungere il luogo segnalato, dove ella zona tra il Rifugio Citelli e l'Osservatorio Pizzi Deneri dove un sessantenne sarebbe scivolato mentre era assieme ad altre persone e impegnato in un'escursione. L'uomo sarebbe caduto battendo la testa sul ghiaccio. E stato soccorso assieme a un'altra persona che era con lui, che non è chiaro se fosse ferita o abbia avuto un malore.

Un terzo incidente, stavolta non mortale ma comunque grave, si è verificato su un altro versante dell'Etna e ha visto coinvolta una 16enne di Messina è caduta, sbattendo la testa, mentre scivolava sulla neve nella zona

del Rifugio Sapienza con lo. Anche in questo caso è stata raggiunta dall'elisoccorso e condotta in codice rosso all'ospedale Cannizzaro ma le sue condizioni non destano preoccupazioni tra i medici.