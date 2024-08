Intrappolato da Enjoy: il "sequestro" e 170 euro per tornare a casa. Il rimborso? Solo un buono

Ascolta ora 00:00 00:00

La trappola ha sede a Linate, parcheggio multipiano dell’aeroporto. Al sesto piano si trova il parcheggio adibito al servizio di car sharing Enjoy. Quello che avrebbe dovuto essere un semplice noleggio si rivelerà presto un paradosso kafkiano. 16 agosto, apro l’applicazione ed effettuo la prenotazione del veicolo. Salgo al sesto piano ma niente, dell’auto non c’è traccia così come di nessun’altra. Dopo aver cercato per una decina di minuti abbondanti, chiamo l'operatore per chiedere aiuto e mi dice di continuare a cercare perché probabilmente l'auto sarà stata posteggiata in un'area non idonea.

Non essendoci altre vetture disponibili, mi metto a girare piano per piano finché trovo l'auto prenotata posteggiata al piano 2. Il veicolo però non si apre, così provo a inserire il codice 3378 che si trova sul parabrezza ma risulta incredibilmente errato. Strano. Chiamo un altro operatore e mi dice che il codice sul parabrezza associato al veicolo con targa GP448MD non è quello che vedo coi miei occhi di fronte a me ma in realtà è un altro: 3385. “Qualcuno lo avrà sostituito”, esclama l’operatrice. Nonostante la stranezza della cosa, inserisco il codice dettatomi al telefono e il veicolo si apre. Problema risolto, penso io. Invece no. Anzi, la parte surreale inizia adesso.

Arrivando alla sbarra dell'uscita del parcheggio l'operatore mi dice che non può aprirmi perché il veicolo si trova da svariati giorni in un parcheggio privato e l'unico modo per uscire è quello di pagare oppure di lasciare il veicolo da qualche parte. Peccato che dal piano zero non si possa più salire al piano 6 e non ci siano posti dove lasciare l’auto. Insomma, è praticamente impossibile terminare la prenotazione. Richiamo l'operatore Enjoy, rispiego la situazione e mi tranquillizza dicendo di pagare il parcheggio e di scrivere poi la mail in modo che Enjoy provvederà al rimborso. Torno alla sbarra, pago il parcheggio di ben 170 euro e dopo circa 40 minuti di telefonate, sudore e nervosismo finalmente riesco a porre fine al mio sequestro.

Riesco anche a farmi mandare dal parcheggio il dettaglio del veicolo in questione da cui si evince che l'auto era entrata il 4 agosto e fornendo quindi a Enjoy la possibilità di risalire a colui che ha lasciato l'auto nel parcheggio sbagliato. Resta poco chiaro come abbia fatto a terminare la prenotazione nel parcheggio errato e come mai sul parabrezza ci sia un codice diverso a quello associato alla targa, ma questi sono misteri che lascio risolvere a Enjoy. Nel dubbio però richiamo l’operatore, rispiego tutta la vicenda e ribadisco di aver pagato come da loro indicazioni 170 euro di tasca mia e vengo ancora una volta rassicurato sul rimborso.

Torno a casa stanco ma sereno. La sera stessa scrivo una mail al servizio clienti allegando foto, ricevute e ripercorrendo la vicenda ma con incredibile stupore dopo qualche giorno arriva l’amara sorpresa. Nessun rimborso del parcheggio, ma 170 euro di voucher. Sì, avete letto bene. Provo a chiedere spiegazioni via mail ma mi dicono che “non possiamo evadere la richiesta in quanto il servizio di parcheggio è Extra sistema Enjoy, e quindi non essendo presenti transazioni di addebito non è possibile eseguire rimborso su carta”. Una supercazzola in burocratese che smentisce quanto detto da due operatori. Inoltre, come se non bastasse, non ho ricevuto nessun rimborso del noleggio in eccesso perché la durata effettiva era stata di 7 minuti e non di 46 minuti dal momento che tutto il tempo perso non era dipeso da me ma l’avevo impiegato a effettuare quattro telefonate e a cercare una vettura che non avrebbe dovuto nemmeno comparire come disponibile nell’applicazione Enjoy.

Nessuna scusa, nessuna chiamata, solo delle anonime mail con “attribuzione voucher”.

Voucher che non utilizzerò visto il pessimo trattamento ricevuto. Insomma, attenzione alle auto che prenotate dall’applicazione e non fate troppo affidamento a quello che vi assicurano gli operatori, potreste rimetterci tempo, denaro e fatica.