“Inventa bugie”. L’attacco della ONG di Banksy contro l’Italia

La considerazione, bassa, che le Ong hanno delle istituzioni italiane è chiara a tutti ed è evidente dai comportamenti messi in pratica dagli equipaggi. Deriva con molta probabilità dall'approccio che per anni i governi di sinistra hanno adottato con queste organizzazioni, lasciandole libere di disporre a loro piacimento dei porti italiani per sbarcare i migranti raccolti nel Mediterraneo. Con l'avvento del governo Meloni è cambiato l'approccio e sono state introdotte norme di gestione per tutelare la sicurezza del Paese e anche quella degli stessi migranti. Ma alle Ong tutto questo non piace e da parte loro vengono mosse accuse irrispettose e vergognose contro le autorità di uno Stato sovrano in caso di sanzioni, com'è accaduto per il caso del fermo della nave Humanity 1.

Last weekend, the #Humanity1 from @soshumanity_en was detained for 20 days. The reasons are not only absurd but also straight lies. Italy is making up stories to shift the focus from the catastrophic meltdown of human rights in the central Mediterranean Sea. pic.twitter.com/dQlprSSI12 — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) December 11, 2023

" Lo scorso fine settimana, l'Humanity1 di SOS Humanity è stato detenuto per 20 giorni. Le ragioni non sono solo assurde ma anche vere e proprie bugie. L’Italia sta inventando storie per spostare l’attenzione dal catastrofico crollo dei diritti umani nel Mar Mediterraneo centrale ", hanno scritto dall'equipaggio di un'altra nave Ong, la Louis Michel dell'artista Banksy, che finanzia le iniziative della Ong spagnola. " Sono scioccato dalle bugie contenute nel rapporto di arresto ", ha dichiarato il capitano della nave, ora ferma in porto a Crotone e nel suo comunicato, Louis Michel dichiara che " SOS Humanity è sconvolta dalle spudorate bugie delle autorità e dalle conseguenti conseguenze di una detenzione di 20 giorni dell'Humanità 1 e da una multa di 3.333 euro ".