Italia prima in Europa nel contrasto al contrabbando di sigarette

In Italia, nel 2022 solo il 2,3% del consumo di tabacco deriva traffici illeciti. È quanto rileva il secondo rapporto sul commercio illecito nel settore tabacco e E-cig realizzato da Eurispes, in collaborazione con la Fondazione Osservatorio Agromafie e con il contributo di Philip Morris Italia.

Il rapporto, frutto del lavoro svolto dal Tavolo M.A.C.I.S.T.E. (Monitoraggio Agromafie Contrasto Illecito Settori Tabacchi e E-cig), conferma l’Italia come il Paese con il più basso tasso di traffico illecito e di contraffazione a livello europeo. Ai primi posti si collocano invece Francia (32,4%), Irlanda (24,4%), Inghilterra (21,2%) e Grecia (20,9%). Questi dati, sicuramente soddisfacenti, non devono perciò farci abbassare la guardia perché, come ha ricordato il presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, "I traffici illeciti sono il bancomat per le mafie e il contrabbando di tabacco è transnazionale. Secondo Europol, infatti, - prosegue la Colosimo - una volta aperta una rotta di traffico illecito se ne aprono altri: droga, esseri umani e rifiuti tossici" . E, in ogni caso, il consumo di sigarette illecite sottrae alle casse dello Stato oltre i 280 milioni di euro di entrate fiscali l’anno. Uno dei problemi evidenziati da Gian Maria Fara, presidente di Eurispes, è appunto che "il contrabbando non viene vissuto dall' opinione pubblica come un reato grave perché danneggia lo Stato che non viene visto come 'amico', mentre la collettività non viene danneggiata" . Il mercato dei prodotti del tabacco, invece, vale in Italia circa 20 miliardi di euro con entrate per il fisco che superano i 14,5 miliardi di euro e circa 50mila lavoratori impiegati.