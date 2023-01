Gelo, pioggia e neve: l'Italia nella morsa del maltempo

La settimana comincia all'insegna del maltempo, che ha colpito numerosissime regioni italiane. Pioggia, neve e ondate di freddo hanno letteralmente travolto la penisola, come annunciato nelle ultime previsioni. È già allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria, e non è detto che la situazione possa ulteriormente peggiorare, dato che nelle prossime ore lo Stivale sarà investito da fortissime correnti di aria gelida provenienti dal Nord Europa.

Lombardia

Rischio valanghe in Lombardia, dove il Centro regionale nivometeo di Arpa Lombardia ha diramato un bollettino in cui viene assolutamente sconsigliato lo sci fuoripista. Il centro parla addirittura di pericolo di livello 3 su una scala di 5.

Bassissime le temperature sulle Alpi Retiche e Alpi Orobie, si potranno raggiungere dai -15 ai -25 gradi. Si temono anche gelate dopo il calare del sole: particolare attenzione alle strade di fondovalle di Valtellina e Valchiavenna.

Veneto

Rischio valanghe anche in Veneto, sulle Dolomiti, con rischio 3 su una scala europea di 5. Venti fortissimi continuano a soffiare da Nord-Est, distribuendo la neve caduta durante la settimana scorsa.

Friuli Venezia Giulia

Oggi Trieste è sferzata dalla Bora, particolarmente intensa. Stando alle ultime informazioni arrivate, si parla di raffiche fino a 120km orari. Una Bora molto particolare, ridenominata "Scura", perché accompagnata da pioggia, in certe zone piuttosto violenta.

Le condizioni meteo hanno già portato a quindici interventi dei vigili del fuoco, operativi fin dall'inizio della giornata. Intanto, in alcune zone del Carso, così come nei punti più alti di Trieste, ha ripreso a scendere la neve. Mare molto mosso a causa del forte vento. Sono stati pertanto interrotti i collegamenti marittimi con Muggia, raggiungibile solo via terra.

Emilia Romagna

Maltempo anche in Emilia Romagna. Questa mattina Bologna si è svegliata sotto alla neve e già alle prime ore del mattino è stato necessario l'intervento degli spazzaneve. La situazione attuale ha portato alla decisione di cgiudere le scuole in alcuni Comuni.

Se Bologna è alle prese con la neve, preoccupa Rimini. Fino a due metri di neve in alcuni Comuni della Valmarecchia. Disagi segnalati a Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo e Sant'Agata Feltria. Numerose le segnalazioni e le richieste d'aiuto, diverse famiglie si trovano ora isolate e impossibilitate a uscire di casa.

In provincia di Rimini, a causa dell'esondazione di un torrente, due giovani sono stati travolti mentre viaggiavano a bordo di un'utilitaria. I vigili del fuoco sono accorsi in loro aiuto, trovandoli aggrappati a un albero per non essere portati via dalla corrente.

Toscana

Nevica anche in Toscana, in particolare sui monti di Casentino e Valtiberina (Arezzo). Le condizioni meteo hanno portato alla decisione di chiudere le scuole a Sestino, Badia Tedalda e Chiusi della Verna. Stando alle ultime notizie, in alcune zone si sono verificate anche interruzioni di corrente. " Il nostro sistema di Protezione Civile sta intervenendo a ritmo serrato a Badia Tedalda dove la neve ha raggiunto oltre 1 metro ", ha scritto il governatore della Toscana Eugenio Giani sui social. " Alcune frazioni sono isolate e senza luce, Enel sta portando gruppi elettrogeni in supporto. Non si segnalano danni a persone. Criticità anche a Chiusi della Verna e Sestino. Grazie alle donne e uomini impegnati in queste difficili ore! ".

Temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 3bis Tiberina (E45) tra gli svincoli di Montecastello (km 198,200) e Canili (km 162,850). La causa è da ricercare nella rottura di un cavo dell'energia elettrica di media tensione, caduto sulla carreggiata verso il km 182.

Tratti in salvo gli escursionisti bloccati da ieri pomeriggio sul Monte Falco, nel territorio del comune di Marradi.

Il presidente Giani ha informato i cittadini che continua a nevicare " oltre i 300-400 metri di quota, in particolare sulle province di Firenze e Arezzo " e " anche in Val d'Orcia e sul Monte Serra ". C'è inoltre " mezzo metro di neve al Casone di Profecchia e al Barco, Firenzuola ", mentre " sulla A1 Panoramica nevica in modo forte ".

Marche

Vento forte, mare molto mosso e piogge violente nelle Marche, dove si stanno registrando verie e proprie criticità. Al momento nella Regione è allerta arancione, con scuole chiuse in diverse zone. Anche alcuni supermercati sono stati chiusi.

Abbondanti nevicate a Pesaro Urbino, Ascoli Piceno e Arquata del Tronto.

Paura a Senigallia, già colpita da alluvione, dove stamani i fiumi sono tornati a far tremare. Si attende la piena del Misa, dato che le pioggie incessanti e il vento forte non stanno dando tregua. Attualmente il centro cittadino è presidiato dalle forze dell'ordine locali, che stanno monitorando la situazione e tenendo le persone al sicuro. Due alberi sono caduti a causa delle raffiche, le autorità hanno chiesto ai cittadini di limitare gli spostamenti e di permanere ai piani alti delle abitazioni. I sottopassi di via Dogana Vecchia e via Perilli risultano già allagati.

Umbria

Abbondanti nevicate su varie zone dell'Umbria, tanto che in diversi Comuni è stato deciso di tenere chiuse le scuole. Studenti a casa a Norcia, Cascia, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Spoleto, Scheggino, Sant'Anatolia, Vallo di Nera e Ferentillo.

Strade chiuse a Perugia, dove vi sono importanti cumuli di neve.

Lazio

Neve anche nel Lazio. A Rieti le scuole oggi restano chiuse.

Abruzzo

Freddo e neve anche all'Aquila, dove permane l'allerta gialla. Già da questa notte i mezzi spartineve e spargi sale si sono adoperati per mantenere agibili le strade. Si conferma la chiusura delle scuole. Chiuso anche l'ateneo. Neve anche nelle province di Chieti e Teramo. Disagi sulle autostrade A24-A25, con limitazioni di traffico.

L'invito è di spostarsi solo se strettamente necessario.

Molise

Ancora neve in Molise, anche se al momento la situazione non pare allarmante. Scuole chiuse a Casacalenda, Riccia, Trivento, Ripalimosani, Montorio, Oratino e Cercemaggiore.

Problemi segnalati sulla strada per la località di Campitello Matese.

Campania

Confermata allerta gialla in Campania a causa delle condizioni meteo. Criticità di natura idrogeologica sulla fascia costiera centro-settentrionale. Al momento si parla di rovesci, anche di carattere temporalesco, in alcune zone.

La protezione civile ha raccomandato di mantenere alto il livello di guardia. I cittadini di Casamicciola, evacuati dalle loro case, dovranno ancora tenersi lontani dalle abitazioni.

Puglia

Allerta gialla in Puglia, dove si sono registrate nevicate, in particolar modo sulle vette più alte presenti nella provincia di Foggia. A Monteleone le scuole restano chiuse.

Basilicata

Nella regione la neve continua a scendere. Scuole chiuse, ad eccezione di asili nido e università, a Potenza.

Calabria

Maltempo sulla Calabria, vessata da pioggia e gelo. Chiusa la SS 18 a causa di una frana con caduta di massi nei pressi della galleria Coreca (Amantea). Sul posto le squadre Anas e gli agenti per la gestione del traffico.

Smottamento, invece, a Nocera Terinese, dove è stata chiusa la strada provinciale 163. Chiuse le scuole, invece, ad Acquaformosa, nel Cosentino.

Sicilia

Freddo, pioggia e neve anche in Sicilia. Al momento risulta isolata la piccola frazione di Ginostra, nell'isola di Stromboli, che ha perso i collegamenti dallo scorso lunedì.

Ripristinati, invece, dopo ben 40 ore, i collegamenti con le isole dell'arcipelago eoliano.

Sardegna

Temperature sotto lo zero e abbondanti nevicate in Sardegna. A Cagliari voli bloccati e ritardi a causa del ghiaccio sugli aerei. A Illorai, a 500 metri d'altezza, si è registrata la temperatura record di - 10.1 gradi.

Neve da giorni nel nuorese, tanto che il sindaco ha attivato un numero telefonico h24 per prestare soccorso alle persone fragili, agli anziani e a chiunque abbia necessità di aiuto.

Problemi per alcuni allevatori. In alcune zone dell'Ogliastra, come Arzana, gli allevatori si sono aiutati per firnire foraggio agli animali, rimasti isolati nelle stalle.