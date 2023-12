Jackpot di Superenalotto a 31,8 milioni, due vincite da oltre 94.500 euro

Si è nascosto ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 172 di giovedì 14 dicembre, con il Jackpot che arriva a 31,8 milioni di euro, in palio per il concorso di questa sera, venerdì 15 dicembre 2023.

Intanto a far festa sono due fortunati giocatori che hanno centrato 1 punto 5 da 94.511,86 euro. Ecco dove sono state realizzate le giocate vincenti: a Garbagnate Milanese (Milano) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria in Via Dante Alighieri, 2 e a Tolentino (MaceratC) presso il punto di vendita Sisal Bar Felix, situato in Contrada Cisterna, 2.

La combinazione vincente è stata 22, 28, 37, 39, 53, 86, J 78, SS 70.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 9 dicembre ha assegnato ben 367.128 vincite.

L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.