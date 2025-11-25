L’arresto e la revoca della cittadinanza: espulso l’imam di Torino

Antagonisti in subbuglio a Torino, dove è stato arrestato l'imam cittadino Sheikh Shahin. A darne la notizia è stata il profilo di "Torino per Gaza", che è stato poi ripreso dalle varie realtà radicali della città, compreso il centro sociale Askatasuna. L'arresto sarebbe stato effettuato nella mattinata di ieri ma la notizia ha iniziato a circolare solo in tarda serata, quando poi gli antagonisti hanno annunciato per la giornata di oggi una conferenza stampa. Non è la prima volta che capita la stessa sorte all'iMac del capoluogo torinese, perché il suo predecessore, nel 2005, venne ugualmente espulso dall'Italia.

" La polizia l'ha arrestato, tolto la cittadinanza e messo in un Cpr in attesa di rimpatriarlo in Egitto dove è considerato dissidente politico dalla dittatura... ", si legge in uno dei manifesti che è stato freneticamente diffuso in queste ore. Il Giornale è in attesa di avere notizie certe da fonti autorevoli sulla vicenda ma il nome di Shahin, da quando sono iniziate le proteste per la Palestina in Italia e a Torino, è salito spesso alle cronache per i suoi interventi che si collocano ben oltre il limite del consentito per la violenza dei toni e degli argomenti utilizzati. Lo scorso 9 ottobre, durante una manifestazione pro Palestina, Shahin aveva dichiarato che l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre era stato un atto di resistenza dopo anni di occupazione, finendo così al centro delle polemiche.

Vive in Italia da circa 20 anni e, secondo il movimento per Gaza, " nonostante la sua richiesta di asilo politico, il giudice ha confermato l'espatrio, ignorando ogni evidenza del pericolo reale e documentato che Mohammad correrebbe ". In un altro documento scrivono che l'accusa nei suoi confronti è per " un discorso al microfono e interruzione di pubblico servizio, cose che abbiamo fatto in milioni ". A detta di chi oggi sostiene la liberazione di Shahin, " questo è un attacco al movimento per la Palestina e agli arabi che ne fanno parte, con questo attacco criminale vogliono punirne uno per educarne cento ".

islamofobo e razzista

Non è mancata l'accusa allo Stato di essere "". Gli antagonisti si sono dati appuntamento questa mattina alle 11.30 in piazza Castello davanti alla prefettura di Torino e il rischio scontri, ancora una volta, è molto elevato.