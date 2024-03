"L’intervista, poi molestie da Siffredi"

Un'intervista con Rocco Siffredi in corrispondenza dell'uscita della serie sul porno divo «Supersex», si è trasformata in un incubo per una giornalista costretta a denunciare l'attore per molestie dopo aver ricevuto avances sessuali, o almeno così le ha vissute l'interessata, che le avrebbero provocato un forte malessere. La vicenda è raccontata in un dettagliato esposto presentato in un commissariato romano con allegati i messaggi, più o meno spinti, che Siffredi avrebbe inviato alla donna dopo l'intervista che si è svolta il 15 marzo al piano terra di un noto albergo della capitale. Sarà la Procura di Roma, adesso, a dover verificare se i comportamenti denunciati dalla giornalista, professionista dal 2008, configurino o meno il reato di molestie, come ritiene l'avvocato Laura Sgrò, che la assiste.

Dopo la richiesta di intervista, passata come prassi anche dall'ufficio stampa della piattaforma Tv che trasmette la serie, tra i due comincia uno scambio di messaggi dai toni inizialmente «colloquiali e gentili». Secondo la denuncia l'attore avrebbe inviato alla donna anche delle foto scaricate da un suo profilo social, commentandole con apprezzamenti non graditi. «Non avevamo nessun tipo di confidenza, ma non ho dato peso alla cosa perché sono abituata alle lusinghe delle persone che intervisto», scrive la giornalista. Alla fine il primo faccia a faccia tra i due viene fissato, quando «Supersex» è già uscito, all'Hotel Parco dei Principi. Il colloquio si svolge nella hall e, come da accordi, viene registrato. Tutto bene finché, dopo l'intervista, la giornalista comincia a ricevere messaggi che diventano man mano più pesanti.

«Sei veramente simpatica, troppo carina e bona... te lo posso dire! Quando ti stringevo non lo potevo dire troppo di più, però c... beh... lasciamo perdere che mi stavi a fa venì proprio una roba un po' particolare. Però te l'ho detto per dirti che sei veramente una donna top, femminilità top», scrive Siffredi riferendosi al momento in cui i due si fanno scattare una foto insieme. Poco dopo, in chat, il porno divo insiste: «Il problema è che sono sempre molto sensibile e ho sentito tanto. Quando è arrivata l'amica tua, ciao! Eravate in due e non una e me ne sono scappato. Non per paura, ma per non fare danni».

Prima della pubblicazione nasce una questione su alcuni contenuti che l'attore chiede di eliminare. Ma nonostante venga accontentato, Siffredi sembra non gradire il testo. E scrive: «Non sei una giornalista, sei una approfittatrice, per vendere i tuoi articolini gonfiati ci metti tanto del tuo». Poi il tono della chat cambia, con l'attore che invia alla donna volgari allusioni alla sua vita sessuale.

A questo punto lei minaccia di denunciarlo e si rivolge alla casa produttrice, il cui ufficio stampa si dissocia. Siffredi la accusa di aver forzato i racconti sulla sua intimità, poi alla fine si scusa. «Ma non per evitare la denuncia, fai quello che ti senti. No problem», le scrive. La denuncia arriva, perché la donna ritiene di essere stata oggetto di molestie sessuali. Ora sarà la Procura di Roma a valutare.