“L’Italia non lascia nessuno senza soccorso”. Tajani smonta le polemiche sui naufragi

Antonio Tajani in queste ore si trova a Tel Aviv per un convegno di Leonardo e prima di iniziare si è fermato con i giornalisti, con i quali ha avuto modo di tornare sul tema dei migranti, in particolare dei naufragi, che negli ultimi tempi è troppo spesso strumentalizzato e utilizzato come arma contro il governo. " Non bisogna mai strumentalizzare quello che accade ", ha detto il ministro degli Esteri, ribadendo la piena fiducia e il pieno appoggio ai corpi marittimi dello Stato, quotidianamente impegnati in operazioni di soccorso in mare. " L'intervento di soccorso è avvenuto al di fuori dell'area di responsabilità Sar italiana registrando l'inattività degli altri Centri Nazionali di coordinamento e soccorso marittimo interessati per area ", ha affermato la guardia costiera in merito all'ultimo naufragio, accompagnato dalle solite polemiche.

" Sono convinto, conoscendo la guardia costiera, la marina militare italiana e la guardia di finanza, che questi uomini di mare non lascino mai nessuno senza soccorso ", ha sottolineato Tajani, rivendicando il coraggio e il costante impegno delle divise. Il ministro ha poi aggiunto di ritenere che " si debba sempre fare un'analisi reale di ciò che accade e mai strumentalizzare perché stiamo parlando di vite umane ". E poi ha concluso: " Tutti quanti siamo impegnati per evitare queste tragedie nel Mediterraneo ".

Sullo scenario attuale, Tajani ha ricordato che questo governo ha " sempre detto che bisognava impedire le partenze di imbarcazioni non all'altezza di affrontare il mare. Abbiamo già dato una nave alla Guardia costiera libica, altre due verranno consegnate nei prossimi giorni a Messina con il sostegno di una Commissione Europea che finanzia l'acquisto delle motovedette ". L'impegno di questo governo nel contrasto all'immigrazione clandestina è noto, l'obiettivo è quello di impedire le morti in mare ma nonostante tutto la sinistra continua a strumentalizzare i morti del naufragio di Cutro, usandoli come arma politica.