"L'amicizia è una cosa seria", lo spot contro l'abbandono degli animali

Con l'estate e l'arrivo delle vacanze, torna a riproporsi, purtroppo, il triste fenomeno dell'abbandono degli animali. Sono ancora tanti, troppi, i proprietari che, decisi a partire per la villeggiatura, non esitano a lasciare al loro destino i propri compagni di vita, divenuti improvvisamente un peso. Nel peggiore dei casi, gli animali domestici vengono uccisi, oppure abbandonati per strada, dove vanno incontro a morte certa.

La polizia di Stato ha lanciato una campagna di sensibilizzazione dei cittadini, pubblicando un breve video sui propri canali social. L'obiettivo è quello di far riflettere le persone, portandole a comprendere che l'abbandono è un reato, e, prima ancora di questo, una crudeltà enorme nei confronti degli amici a quattro zampe.

Lo spot della polizia

Nel breve video di 31 secondi, si vede un cane lasciato da solo, legato tramite guinzaglio a un guardrail. Un uomo gli si avvicina, lo libera, e dopo aver pronunciato un deciso " No ", porta l'animale via con sé. " Ancora oggi, in estate, troppi cani vengono abbandonati ", dice una voce fuori campo, mentre nel filmato vengono mostrate delle immagini in cui l'uomo e il cane trascorrono del tempo insieme. "Abbandonare un animale domestico non solo è un reato, ma gli provoca sofferenza, e può anche ucciderlo ", prosegue lo spot. " I cani sono amici fedeli, ci seguono ovunque, ci proteggono, ci fanno sorridere anche nei momenti difficili. Non abbandoniamoli mai ". Il video si conclude con l'hashtag #lamiciziaèunacosaseria.

I dati che preoccupano

Purtroppo, malgrado siano stati fatti tanti passi avanti, gli episodi di abbandono continuano a ripetersi. Tragedie che potrebbero essere evitate. Solo per citare un caso, a inizio luglio una donna è stata filmata mentre legava il proprio cane a un palo per abbandonarlo, mentre il figlio piccolo, impotente, piangeva e protestava. È successo nel foggiano. Fortunatamente la scena è stata immortalata e il cane recuperato dall'Enpa, che ha provveduto a denunciare la responsabile.

Alessandra Ferrari, Responsabile Area Animali Familiari della Lav, famosa associazione anti-vivisezione, ha spiegato a FanPage che purtroppo l'abbandono di animali è un fenomeno frequente, e che non riguarda solo l'estate. Le ragioni che portano a questa scelta crudele non sono da ricollegare dunque solo alle vacanze, ma anche a eventi come cambio di casa o di lavoro, o nascita di un figlio.

Stando a quanto riportato sul sito della Lav, ogni anno in Italia vengono abbandonati una media di 80mila gatti e 50mila cani, e l'80% di questi rischia di morire a causa di incidenti, o di stenti.

Le conseguenze

L'abbandono di animali è un reato punibile con l'arresto fino a un anno, o con una sanzione fino a 10mila euro.