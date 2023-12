"Lenzuola bagnate sotto le porte". Così hanno salvato i pazienti intubati all'ospedale di Tivoli

" Abbiamo messo le lenzuola bagnate sotto le porte per non far passare il fumo. Pensavamo solo a salvare i pazienti ". È ancora sotto choc Maria Grazia Angelucci, la direttrice dell'unità di Rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Tivoli, vicino Roma, dove attorno alle ore 22.30 di venerdì 8 dicembre è divampato un terribile incendio. Lei e le sue colleghe sono riuscite a portare in salvo sei degenti, di cui quattro intubati: " È stato terribile ", racconta al Corriere della Sera. Ha lottato contro le fiamme anche Mirko Bonanni, 26 anni, infermiere del reparto di Pediatria: " Ho preso due gemellini in braccio e sono scappato via, dalle finestre vedevamo le fiamme e il fumo che avevano iniziato a invadere ogni spazio. Per fortuna i bambini stanno tutti bene ed è questo quello che conta ".

Le lenzuola bagnate

L'incendio si è sviluppato da alcuni cumuli di rifiuti accatastati nella zona retrostante dell'ospedale, vicino a un cancello in viale Roma. Le fiamme hanno interessato gli ambulatori al secondo piano interrato, il pronto soccorso e il reparto di pediatria. Mente il fumo ha raggiunto anche i piani superiori dell'edificio, compreso il reparto di rianimazione. " Intorno alle 23 abbiamo iniziato a sentire odore di fumo, ma temevo si trattasse di un guasto ai nostri macchinari, magari un piccolo corto circuito. - spiega Angelucci - Mi sono affacciata in corridoio e ho visto un fumo nerissimo che si stava diffondendo ".

Sono stati minuti concitati. " ll nostro primo pensiero è stato per i pazienti. Ma come potevamo salvarli? Erano sei malati, di cui quattro intubati. Ci siamo barricati all’interno del reparto rianimazione, poi abbiamo messo le lenzuola bagnate a terra sotto le porte in mondo da non far penetrare il fumo. Un incubo, peggiorato quando è andata via la luce ". Per fortuna, il gruppo elettrogeno ha retto e non ci sono stati problemi per i pazienti ventilati, poi messi al sicuro in attesa delle ambulanze: " Siamo usciti dalla terrazza al secondo piano, la situazione era caotica ma il personale si è dato da fare. - conclude Angelucci - So solo che è stata un'esperienza devastante ".

L'incubo nell'ospedale in fiamme

Tutto il personale dell'ospedale, compreso quello fuori dal servizio, si è dato da fare. Simona D'Ignazi, la caposala del pronto soccorso, non era in turno e si è precipitata sul posto in pigiama. " C'era un fumo nerissimo che ti toglieva il respiro ", racconta D'Ignazi al Messaggero. "L'incendio è scoppiato al terzo piano interrato e la sala rossa del pronto soccorso è stata tra le prime a essere colpite: abbiamo iniziato a evacuare i pazienti, a tranquillizzarli, a dargli l'ossigeno ". Non appena appresa la notizia del rogo, tanti infermieri hanno raggiunto l'ospedale in piena notte. Come Alessandro, che ha distribuito coperte, ossigeno e medicinali: " Noi siamo una squadra e non potevo abbandonare i miei colleghi ".