"Lanciata giù come una palla". Cosa è successo alla piccola Fatima

Lucia Chinelli di fronte la corte d'Assise di Torino ha spiegato cosa è successo la notte del 13 gennaio 2022 alla figlia Fatima, bimba di solo 3 anni. " L'ha afferrata e lanciata come se fosse un pallone. L'ha lanciata dal balcone e non ho avuto il tempo di prenderla. Quella sera sembrava un diavolo ", racconta la donna piangendo.

Fatima precipita dal ballatoio del quinto piano di un palazzo storico del centro città ma sopravvive qualche ora prima di esalare l'ultimo respiro. A lanciarla di sotto per la procura è stato l'ex compagno della donna Mohssine Azhar, marocchino, tossicodipendente e spacciatore. Quella sera aveva esagerato sia con l'alcol che con le droghe. Lo stesso Mohssine ha ammesso di essere stato lui a far cadere la bimba ma la sua azione non è stata volontaria. Voleva farla ridere sollevandola per aria. Lo ha affermato anche di fronte ai giudici che stanno decidendo il destino dell'uomo. " Chiedo scusa alla bambina, un dolore che porterò sempre con me ", dice in aula Mohssine. L'uomo la sera della tragedia non è stato arrestato per aver lanciato giù la bimba ma per aver fatto resistenza alle forze dell'ordine. " Non riuscivamo a tenerlo a bada, in quattro lo bloccammo ", hanno dichiarato gli agenti. A confessare l'accaduto è stata la mamma di Fatima, cambiando la versione inizialmente raccontata, dopo la sua morte in ospedale. Questo per paura e perché si sentiva in colpa. " Ho cambiato versione quando ho visto mia figlia in ospedale. Mi sono detta: perché devo prendermi delle colpe con non ho? Se non la difendo io chi la difende? ", racconta la donna. Infatti a rendersi immediatamente conto che c'era qualcosa che non andava sono stati gli investigatori della Mobile. La traiettoria della caduta, il punto nel cortile in cui fu trovata la piccola, le voci udite dai vicini, la testimonianza della dipendente di una panetteria ai piedi dello stabile. Tutto questo, spiega la Stampa, non era compatibile con la pista della caduta accidentale. " Sulla base dell'esperienza, era evidente che fosse successo qualcos'altro ". ha ribadito ai giudici il capo della Mobile, Luigi Mitola.

Cosa è successo quella sera