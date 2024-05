Lisa Labbrozzi trovata morta in casa: l'esponente di Forza Italia aveva 39 anni

La politica veneta sotto choc per la morte improvvisa di Lisa Labbrozzi. Componetene del direttivo provinciale di Forza Italia, ingegnere e manager, Labbrozzi è stata trovata senza vita questa mattina nella sua abitazione di Casale su Sile, nel trevigiano. A trovare il corpo senza vita della donna, che tra l’altro avrebbe compiuto 40 anni tra pochi giorni, è stato il padre che ha fatto scattare subito l’allarme al 118. A nulla è servito l’intervento del medico e degli infermieri che non hanno potuto far altro che constatatane il decesso.

Cosa è successo

Quella che ha colpito la famiglia Labbrozzi è una tragedia tanto drammatica quanto improvvisa. A trovare il corpo della donna è stato il padre, il quale aveva un appuntamento dal notaio per un rogito. Non riuscendo a contattare la figlia è entrato in casa e l’ha trovata priva di sensi. La tragedia si è consumata poco prima delle 9 di lunedì 13 maggio. Ancora incerti i motivi del decesso. Intanto ieri i carabinieri non avrebbero trovato elementi per suffragare eventuali aggressioni, mentre la procura di Treviso si è già mobiliata restituendo la salma alla famiglia per dare corso ai funerali.

Chi era Lisa Labbrozzi

Nel frattempo il mondo della politica è ancora sconvolto. Labbrozzi, stimata manager e iscritta all'ordine degli ingegneri, faceva parte del direttivo provinciale di Forza Italia e dal 2016 era componente del Consiglio di amministrazione di Contarina. Attualmente svolgeva un ruolo di ‘operations manager’ per la Gde, azienda bolognese specializzata nella fornitura di materiale edile. Ma non solo. Labbrozzi vantava una formazione professione internazionale: dopo un periodo di studio anche all’Università di Windsor, aveva lavorato anche nell’ateneo statunitense del Michigan. La donna, Originaria di Preganziol, si era diplomata al liceo scientifico di Mogliano Veneto e poi si era iscritta all’Università di Udine, dove si era laureata in Ingegneria gestionale dell’informazione. Tra pochi giorni avrebbe dovuto festeggiare, insieme ad amici e parenti, i suoi 40 anni.

La politica in lutto